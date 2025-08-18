Koga briga za narod

Potrošačka korpa u BiH bilježi rekordne iznose. Prema posljednjim podacima, onima za juli, potrošačka korpa je premašila iznos od 3.200 KM. Naravno, riječ je o minimalnim troškovima četveročlane porodice. I, dok pada broj zaposlenih, jer zvanični podaci Porezne uprave FBiH pokazuju da su više od dvije hiljade ljudi prošlog mjeseca ostale bez posla, dok je manja vrijednost prosječne plaće, dotle cijene rastu.

Novi val poskupljenja, sve je izglednije, krenut će s novim, višim cijenama struje koje će kroz tri blok-tarife pogoditi brojne građane, i to od 1. septembra. Tog dana u većem dijelu BiH počet će nova školska godina. Za građane koji imaju školarce i koji svaki dan muku muče s raznim poskupljenjima to je definitivno novi udar na kućne budžete.

Prema nekim najavama, građane bi uskoro mogle dočekati i nove cijene ogrjeva, od drveta do peleta. Ukratko, jesen stiže i donosi cijene više. A, dok sve skuplji život građanima, uz bezobrazno i neopravdano visoke cijene osnovnih životnih potrepština, dodatno otežavaju druga silna poskupljenja, dotle se politička kriza samo produbljuje.

Više se ne zna ni „ko pije ni ko plaća“, a i u takvoj situaciji se našao nemali broj zastupnika, delegata, poslanika, kakogod, ministara, dužnosnika i funkcionera, koji čekaju da se ljetna pauza završi i da se osunčani i odmoreni, napunjeni baterijama vrate na scenu nerada i nastave trpati u svoje džepove silne novce. Koga briga hoće li narod potopiti kakav novi val poskupljenja u zemlji koja nema budžeta, ministra sigurnosti, plan rasta? Koga briga što bi BiH mogla u septembru izgubiti još 100 miliona eura od EU?