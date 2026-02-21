U Kamernom teatru 55 večeras drama ON(A)

Intimna i snažna priča o bezuslovnoj ljubavi i potrazi za identitetom

Scena iz drame. Kamerniteatar55

I. P.

21.2.2026

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, na repertoaru je drama ON(A), rađena prema motivima filma “Dankinja”.

Režiju potpisuju i uloge tumače članovi glumačkog ansambla: Nedim Džinović, Merjem Šiljak, Faruk Hajdarević, Emina Topolović, Deni Mešić i Enes Kozličić.

Predstava ON(A) inspirisana je stvarnim životima bračnog para, danskih umjetnika Gerde i Einara Wegenera – kasnije Lili Elbe, transrodne žene i jedne od prvih osoba koja se podvrgnula operaciji promjene spola.

Ovo je intimna i snažna priča o bezuslovnoj ljubavi, potrazi za identitetom i hrabrosti da upoznamo i prihvatimo sebe, bez obzira na cijenu koju ta istina nosi.

# DRAMA
# KULTURA
# KAMERNI TEATAR 55
