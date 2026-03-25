U Teatru071 predstava „Snajper“





U novoosnovanom Teatru071 na adresi Sime Milutinovića 2/II, dramski komad „Snajper“ istaknutog hrvatskog autora Damira Karakaša, u režiji Dine Mustafića bit će izveden u petak, 27. marta u 20:00 sati, povodom Svjetskog dana teatra.

„Snajper“ je drama snažnog emocionalnog i političkog naboja, koja prati dvoje mladih suočenih s besperspektivnošću, gnjevom i osjećajem potpunog društvenog sloma. Njihova potraga za smislom i promjenom vodi ih do radikalnih odluka, propitujući granicu između stvarne frustracije i destruktivnog ekstremizma. Karakašev tekst brutalno precizno zahvata atmosferu današnjeg vremena u kojem se izgubljene generacije bore za vlastiti glas.

U predstavi igraju Vedad Čano, Anastasija Dunjić i Senad Alihodžić.

Autorski tim čine dramaturg Adnan Lugonić te scenografkinja i kostimografkinja Adisa Vatreš Selimović. Dizajn plakata potpisuje Almir Kurt Kugla, a fotografije Velija Hasanbegović.

Redatelj Dino Mustafić ističe da je „Snajper“ predstava koja otvara prostor za javni dijalog, teatarski uznemirava i poziva publiku da sagleda realnost bez šminke.

Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Općine Stari Grad.

Predstava je rađena u koprodukciji sa Scenom MESS i Multimedijalnim centrom kulture CZK.

Ulaznice se mogu kupiti isključivo online, putem platforme karter.ba.