Preminuo Sead Drljević, legendarni vlasnik Adams's Caffe-a

U 91. godini preminuo je Sead-Sejo Drljević, vlasnik kultnog sarajevskog kafića Adams's Caffe, koji je decenijama bio mjesto okupljanja brojnih generacija. Prijatelji i kolege opraštaju se od njega putem društvenih mreža.

"Dragi prijatelji, s velikom tugom vas obavještavamo da nas je napustio Sead-Sejo Drljević. Adams's Caffe možda više neće biti isti, jer poslije skoro pet decenija, od prvog gosta, ovo mjesto okupljanja brojnih generacija nije se moglo zamisliti bez našeg dobrog Seje. Njegov duh će i dalje biti prisutan u našim druženjima. Od Seje ćemo se posljednji put oprostiti na gradskom groblju Vlakovo, 10. aprila u 12:00 sati", naveli su iz lokala.