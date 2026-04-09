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U 91. GODINI

Preminuo Sead Drljević, legendarni vlasnik Adams's Caffe-a

Prijatelji i kolege opraštaju se od njega putem društvenih mreža

Preminuo Sead Drljević. Facebook

B. A.

9.4.2026

U 91. godini preminuo je Sead-Sejo Drljević, vlasnik kultnog sarajevskog kafića Adams's Caffe, koji je decenijama bio mjesto okupljanja brojnih generacija. Prijatelji i kolege opraštaju se od njega putem društvenih mreža.

"Dragi prijatelji, s velikom tugom vas obavještavamo da nas je napustio Sead-Sejo Drljević. Adams's Caffe možda više neće biti isti, jer poslije skoro pet decenija, od prvog gosta, ovo mjesto okupljanja brojnih generacija nije se moglo zamisliti bez našeg dobrog Seje. Njegov duh će i dalje biti prisutan u našim druženjima. Od Seje ćemo se posljednji put oprostiti na gradskom groblju Vlakovo, 10. aprila u 12:00 sati", naveli su iz lokala.


Adams's Caffe otvoren je davne 1977. godine na Čengić Vili i spada među prve kafiće u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Lokacija je kroz godine bila dom mnogim poznatim licima, uključujući košarkašku legendu Mirzu Delibašića i jednog od prvih gostiju, političara Džemala Bijedića.

I danas mnogi Sarajlije rado svraćaju u Adams's Caffe, privučeni toplom i prijateljskom atmosferom koju je Drljević stvarao decenijama.

# PREMINUO
# SEAD DRLJEVIĆ
# ADAMS'S CAFFE
# VLASNIK KAFIĆA
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