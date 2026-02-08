Preminuo kuhar Zakir Rokša: Bio je jedan od organizatora pripreme begove čorbe za Ginisov rekord

Poznati sarajevski kuhar Zakir Rokša preminuo je jučer u 67. godini života.

Dženaza će se obaviti u ponedjeljak 9. februara s početkom u 13 sati na mezarju Orlić (Kobilja Glava). Tevhid će se proučiti istog dana u 13 sati u džamiji Kobilja Glava.

- Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Zakir Rokša preselio na Ahiret u subotu, 7. februara u 67. godini - navodi se na smrtovnici.

Među ožalošćenima su: sin Armin, brat Ismir, snahe Edina i Aida, unuk Arslan, bratići Aldin i Alen, prijatelj Nermin sa porodicom, porodice: Rokša, Hindija, Grabovica, Alimanović, Krilašević, Hodžić te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Na društvenim mrežama od njega se oprostio i kolega Nermin Hodžić.

- Napustio nas je dragi kolega Zakir Rokša i otišao na bolji svijet. Bio je istinski prijatelj i mentor koji je svoju profesiju kuhara čitav život obavljao s puno pažnje, ljubavi i požrtvovnosti do posljednjeg momenta u svom životu. Ostat će upamćen po mnogim savjetima i receptima koje je nesebično dijelio. Zauvijek ćemo ga pamtiti i nikad neće nestati iz naših misli i srca. Veliki je ovo i nenadoknadiv gubitak za našu profesiju - napisao je Hodžić u objavi.