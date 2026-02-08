TUŽNA VIJEST

Preminuo kuhar Zakir Rokša: Bio je jedan od organizatora pripreme begove čorbe za Ginisov rekord

Veliki je ovo i nenadoknadiv gubitak za našu profesiju, napisao je Nermin Hodžić u objavi

Preminuo sarajevski kuhar Zakir Rokša. Screenshot YouTube/ FACE TV

Z. V.

8.2.2026

Poznati sarajevski kuhar Zakir Rokša preminuo je jučer u 67. godini života.

Dženaza će se obaviti u ponedjeljak 9. februara s početkom u 13 sati na mezarju Orlić (Kobilja Glava). Tevhid će se proučiti istog dana u 13 sati u džamiji Kobilja Glava.

- Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Zakir Rokša preselio na Ahiret u subotu, 7. februara u 67. godini - navodi se na smrtovnici.

Među ožalošćenima su: sin Armin, brat Ismir, snahe Edina i Aida, unuk Arslan, bratići Aldin i Alen, prijatelj Nermin sa porodicom, porodice: Rokša, Hindija, Grabovica, Alimanović, Krilašević, Hodžić te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Na društvenim mrežama od njega se oprostio i kolega Nermin Hodžić.

- Napustio nas je dragi kolega Zakir Rokša i otišao na bolji svijet. Bio je istinski prijatelj i mentor koji je svoju profesiju kuhara čitav život obavljao s puno pažnje, ljubavi i požrtvovnosti do posljednjeg momenta u svom životu. Ostat će upamćen po mnogim savjetima i receptima koje je nesebično dijelio. Zauvijek ćemo ga pamtiti i nikad neće nestati iz naših misli i srca. Veliki je ovo i nenadoknadiv gubitak za našu profesiju - napisao je Hodžić u objavi.

Inače, Rokša je dugo radio kao šef kuhinje restorana Element u Sarajevu, a poznat je i kao jedan od organizatora pravljenja begove čorbe za Guinessovu knjigu rekorda 2015. godine.

U Sarajevu je tada oboren Guinnessov rekord u količini skuhane begove čorbe. Sarajevski su kuhari uz pomoć volontera skuhali čak 4.124 litra begove čorbe.

U kuhanju ispred Doma Oružanih snaga BiH u Sarajevu učestvovalo je sedam kuhara i mnoštvo volontera iz čitave BiH. Čorba je bila kuhana u loncu prečnika dva i po metra, visine jedan metar i zapremine 4.100 litara specijalno kreiranom za ovu priliku.

Sastojci koji su bili potrebni za 15.000 porcija su: 1.000 kilograma piletine, 200 kilograma mrkve, 50 kilograma maslaca, 150 litara ulja, 100 kilograma brašna, 15 kilograma bamije, 50 kilograma celera, između 10 i 20 kilograma peršuna i 15 kilograma začina.

