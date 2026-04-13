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PROMOCIJA KNJIGE

„Pešter u svom ruhu“ autorice Zinete Kurtović

Na autentičan i emotivan način knjiga prikazuje bogatstvo života, tradicije i identiteta ovog kraja

Promotori i autorica Kurtović. Avaz

Piše: Indira Pindžo

13.4.2026

U prepunoj sali Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosne i Hercegovine, u organizaciji Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka u BiH, 10. aprila 2026. godine, promovirana je knjiga „Pešter u svom ruhu“ autorice Zinete Kurtović, či je izdavač UG porijeklom iz Sandžaka.

Značaj djela

U izuzetno toploj atmosferi, promotori su govorili o značaju ovog djela, ističući njegovu vrijednost kao autentičnog svjedočanstva o Pešterskoj visoravni, njenim ljudima i bogatoj kulturi življenja. Kroz svoja obraćanja promotori i autorica knjige su približili publici ljepotu i posebnost ovog kraja, ali i podsjetili na nepravdu dugogodišnjeg zanemarivanja, kao i na često pogrešno, pa i zlonamjerno prikazivanje Pešteri i njenih stanovnika.

Istaknuto je da je takav pristup godinama stvarao iskrivljenu sliku o ovom prelijepom prostoru i čestitim ljudima, čije dostojanstvo ostaje neupitno.

Večer posvećena istini

U posljednje vrijeme sve je više autora koji svojim djelima afirmišu Pešter i doprinose vraćanju istine o Pešteri, i ljudima toga kraja, a među njima se ističe i Zineta Kurtović.

Svojom knjigom ona na autentičan i emotivan način prikazuje bogatstvo života, tradicije i identiteta ovog kraja, rasvjetljavajući nepravdu i predrasude koje su ga dugo pratile.

Promocija je prevazišla okvire književnog događaja, bila je to večer posvećena istini, sjećanju, ponosu i zajedništvu.

# PROMOCIJA KNJIGE
# PEŠTER
# KULTURA
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