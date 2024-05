Predstavljena knjiga pjesama "Krljušti" Stanka Krnjića

U sklopu Mostarskoga proljeća 2024. - 26. Dana Matice hrvatske u Galeriji kraljice Katarine Kosače predstavljena je knjiga pjesama "Krljušti" višenagrađivanoga književnika Stanka Krnjića.



Uz samoga autora, o knjizi su govorili recenzenti Antun Lučić i Tina Laco, dok je kroz književnu večer publiku vodila glavna tajnica MH Mostar Misijana Brkić Milinković. Urednik knjige, čiji je nakladnik Naklada Bošković, je Luko Paljetak.

- Od četiriju strana svijeta autor je najbliži jugu. To je njegovo sredozemlje, od postojanja njegova Ljuca, preko nastanjenja u Višićima, do atenskih pločnika Dubrovnika... Krnjić ne piše ili ne sastavlja pjesmotvore, njemu je dano da iznjedruje pjesme. I to nedopuštene pjesme, po usmenoj potvrdi, nikako i nedopuštene pjesme, za što bi trebao pisani nalog. Njegov nalog je sve pod „ž“ – život, živost, živahnost, vrapčevo živ-živ, kao u rokoko stilu Kanižlićeve Svete Rožalije... Čitatelj je njegov pacijent, u čekaonici, na postolju, kao u Kafkinoj Kažnjeničkoj koloniji – kazao je, među ostalim, na predstavljanju recenzent Lučić.

- Ovo je sadržajno/tematski mnogo drukčija, rekla bih, gotovo neočekivano drukčija zbirka od onoga što nam je Krnjić – lirik dosad predstavljao. I primijetit ćete toliko snažno vezan uz Bibliju da u mnogo navrata u pozadini njegovih stihova prepoznajemo biblijsku priču, od stvaranja, od prapočela, do prvoga iskonskog grijeha... sve do misterija smrti – naravno, ne slučajno... - istaknula je recenzentica Laco.

- Jedino što mogu reći jedno je veliko hvala. Način na koji su Tina i Antun govorili o ovoj knjizi uistinu imponira. Koliko god sam očekivao od njih, onu su to uvelike nadmašili. I samo vođenje cijele promocije uistinu zaslužuje sve pohvale. Bio je privilegij imati ovakav tim – kazao je autor.

Književnu večer glazbeno su obogatili Eva Martinac, koja je izvela Harmonijsku etidu (u klasi prof. Marijane Pavlović) te Marino Džeba s Beethovenovom Sonatom op 27 br. 2, I. stavak (u klasi prof. Olivera Motta).