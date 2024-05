Mostarsku publiku oduševili 'Realisti' iz Zagreba

Posljednje natjecateljske večeri 21. Međunarodnog festivala komedije "Mostarska liska" u sali Narodnog pozorišta u Mostaru odigrana je predstava "Realisti", autora Jure Karasa, u režiji Matka Raguža, nastala u produkciji Teatra Exit iz Zagreba.

Publika je višeminutnim aplauzom nagradila ansambl predstave te ih uz ovacije ispratila sa scene. Malu lisku za najbolju glumicu večeri osvojila je Nika Ivančić, dok je Mala liska za najboljeg glumca večeri pripala Domagoju Ivankoviću.

- Prvi put sam na festivalu i u Mostaru općenito, tako da ću ovo gostovanje pamtiti zauvijek. Bilo nam je predivno, jako mi je drago da smo selektirani za festival i da smo imali priliku doći. Ugodno sam iznenađena nagradom, posebno kad mi je istu dodijelio takav žiri, takvi ljudi, te veličine onda to nosi još jednu puno veću težinu. Bila je sjajna atmosfera, publika odlična, baš smo uživali od početka do kraja. Nisam imala nikakva očekivanja, ali nekako sam mislila to su naši Bosanci. Ako neko zna komediju to su oni, znaju je prepoznati, znaju je živjeti, mislim, ipak, to su najbolji komičari s područja bivše Jugoslavije tako da su možda i najkritičniji po tom pitanju. S obzirom na navedeno i da smo dobili tako lijepe ovacije i da su nas tako toplo primili, to nam samo može biti još vjetar u leđa za dalje - istaknula je Ivančić.

Glumac Domagoj Ivanković izrazio je, također, sreću zbog dolaska u Mostar i učešća na Međunarodnom festivalu komedije "Mostarska liska" te svakako osvojenom nagradom Mala liska za najboljeg glumca večeri.

- Toliko mi je drago da smo uspjeli doći na festival. Ovo mi je prvi put da sam u Mostaru, zaista sam presretan i prezadovoljan. Nagrada kao nagrada, stvarno je lijepo dobiti priznanje za to što radiš i za vrstu teatra sa kojim se baviš. Svakako će mi značiti da nastavim raditi onako kako sam radio do sad, ali ne želim da me obuzme u tom smislu da samo mislim o nagradama, jer nagrade se dogode. U svakom slučaju hvala mostarskoj publici i žiriju od srca - naglasio je Ivanković te je dodao da su pozitivno iznenađeni mostarskom publikom i načinom na koji su reagirali na izvedbu predstave.

- Nikad ne očekujemo ovako dobre reakcije. Ljudi super reagiraju na predstavu, ali na ovakav način da nam se i ustanu i isprate nas najvećim aplauzom koji zaista rijetko doživimo u ovolikoj mjeri, nismo očekivali - kazao je Ivanković.

Večeras u 20 sati u Narodnom pozorištu u Mostaru bit će upriličena svečanost dodjele nagrada najuspješnijim na ovogodišnjoj Mostarskoj liski.