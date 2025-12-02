NIS zaustavio rad postrojenja u Rafineriji u Pančevu

Kompanija NIS je potvrdila da je u Rafineriji nafte u Pančevu danas počela obustava rada proizvodnih postrojenja zbog nedostatka sirove nafte za preradu, što je posljedica sankcija koje je Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država uvelo ovoj kompaniji.

Iz NIS-a navode da se "obustava rada procesnih postrojenja odvija po principu koji se primjenjuje kada je riječ o planskim remontima i izvodi se u skladu sa zakonima Republike Srbije, internim pravilima kompanije i najstrožijim ekološkim standardima i pravilima bezbjednosti i zdravlja na radu".

Dodaju da su aktivnosti u rafineriji organizirane tako da postrojenja budu spremna za ponovno pokretanje čim se steknu uslovi, odnosno kada bude dobijena informacija o raspoloživosti sirove nafte.