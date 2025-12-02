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POSLJEDICA SANKCIJA

NIS zaustavio rad postrojenja u Rafineriji u Pančevu

NIS izražava očekivanje da će rafinerija u Pančevu u najkraćem mogućem roku ponovo normalno raditi

Rafinerija nafte u Pančevu. NIS

M. Až.

2.12.2025

Kompanija NIS je potvrdila da je u Rafineriji nafte u Pančevu danas počela obustava rada proizvodnih postrojenja zbog nedostatka sirove nafte za preradu, što je posljedica sankcija koje je Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država uvelo ovoj kompaniji.

Iz NIS-a navode da se "obustava rada procesnih postrojenja odvija po principu koji se primjenjuje kada je riječ o planskim remontima i izvodi se u skladu sa zakonima Republike Srbije, internim pravilima kompanije i najstrožijim ekološkim standardima i pravilima bezbjednosti i zdravlja na radu".

Dodaju da su aktivnosti u rafineriji organizirane tako da postrojenja budu spremna za ponovno pokretanje čim se steknu uslovi, odnosno kada bude dobijena informacija o raspoloživosti sirove nafte.

Također je navedeno da će zaposleni tokom obustave biti angažovani na poslovima koje obavljaju i za vrijeme planskih zaustavljanja postrojenja.

Iz kompanije poručuju da NIS nastavlja snabdijevati domaće tržište naftnim derivatima bez prekida, zahvaljujući ranije obezbijeđenim zalihama.

NIS izražava očekivanje da će rafinerija u Pančevu u najkraćem mogućem roku ponovo normalno raditi.

U saopštenju dodaju da kompanija "ostaje posvećena naporima da očuva socijalnu stabilnost više od 13.500 zaposlenih kao i da u što je moguće kraćem roku bude delistirana sa SDN liste američkog Ministarstva finansija ili ishoduje novu posebnu licencu koja će joj omogućiti nesmetano poslovanje, u čemu ima snažnu podršku državnih organa Republike Srbije".

# SRBIJA
# PANČEVO
# NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE
# RAFINERIJA NAFTE PANČEVO
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