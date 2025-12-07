Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UPRKOS SANKCIJAMA

Macut: U Srbiji neće biti nestašice goriva

Trenutno je situacija u zemlji potpuno stabilna, imamo kontrolisane okolnosti i nećemo imati nestašica, rekao je Macut

Macut: U Srbiji neće biti nestašice goriva. Društvene mreže

A. O.

7.12.2025

Srbijanski premijer Đuro Macut rekao je da je energetska situacija u zemlji potpuno stabilna i pod kontrolom, te da građani ne trebaju strahovati od nestašica, uprkos sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Gostujući na Radio-televizije Srbije, Macut je rekao da je snabdjevenost energentima u ovom trenutku u potpunosti očuvana, te da se situacija kontinuirano prati i analizira.

- Trenutno je situacija u zemlji potpuno stabilna, imamo kontrolisane okolnosti i nećemo imati nestašica. Život u Srbiji odvija se potpuno normalno – izjavio je Macut.

Dodao je i da se o pitanju sankcija svakodnevno razgovara u koordinaciji s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i svim nadležnim ministarstvima, te da se razrješenje situacije sa NIS-om očekuje do januara. Govoreći o razgovorima i konsultacijama s predstavnicima univerziteta u Srbiji, premijer je istakao da postoji spremnost svih strana za nastavak rada i očuvanje visokog obrazovanja.

- Postoji spremnost i razumijevanje svih da moramo očuvati visoko obrazovanje, jer ono predstavlja budućnost ove zemlje - naglasio je Macut.

# SANKCIJE
# NIS
# ĐURO MACUT
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (18)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.