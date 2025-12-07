Macut: U Srbiji neće biti nestašice goriva

Srbijanski premijer Đuro Macut rekao je da je energetska situacija u zemlji potpuno stabilna i pod kontrolom, te da građani ne trebaju strahovati od nestašica, uprkos sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Gostujući na Radio-televizije Srbije, Macut je rekao da je snabdjevenost energentima u ovom trenutku u potpunosti očuvana, te da se situacija kontinuirano prati i analizira.

- Trenutno je situacija u zemlji potpuno stabilna, imamo kontrolisane okolnosti i nećemo imati nestašica. Život u Srbiji odvija se potpuno normalno – izjavio je Macut.