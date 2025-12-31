Vučić s Amerikancima razgovarao o NIS-u

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas s zvaničnicima američke administracije o aktivnostima vezanim za Naftnu industriju Srbije (RTS), a kako je javila Radio-televizija Srbije (RTS), rezultati tih razgovora pozitivni su za Srbiju.

Vučić je najavio da će javnost o detaljima biti informirana u narednim danima. Prema najavama, predsjednik Srbije će tijekom sutrašnjeg dana na RTS-u iznijeti više informacija o rezultatima razgovora, a očekuje se da će se fokusirati upravo na pitanje NIS-a i mogućeg rješenja koje bi osiguralo stabilno snabdijevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima.