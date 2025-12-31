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PREDSJEDNIK SRBIJE

Vučić s Amerikancima razgovarao o NIS-u

Tijekom proteklih mjeseci, Beograd je u više navrata pregovarao s Vašingtonom o odgodi ili ublažavanju sankcija

Aleksandar Vučić. Anadolija

FENA

31.12.2025

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas s zvaničnicima američke administracije o aktivnostima vezanim za Naftnu industriju Srbije (RTS), a kako je javila Radio-televizija Srbije (RTS), rezultati tih razgovora pozitivni su za Srbiju.

Vučić je najavio da će javnost o detaljima biti informirana u narednim danima. Prema najavama, predsjednik Srbije će tijekom sutrašnjeg dana na RTS-u iznijeti više informacija o rezultatima razgovora, a očekuje se da će se fokusirati upravo na pitanje NIS-a i mogućeg rješenja koje bi osiguralo stabilno snabdijevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima.

Podsjetimo, američke sankcije prema NIS-u stupile su na snagu u listopadu 2025. godine, budući da je kompanija u većinskom vlasništvu ruskog Gazpromnjefta, koji se nalazi pod sankcija zbog rata u Ukrajini. Sankcije su obuhvatile zabranu poslovanja s američkim partnerima i otežale nabavku sirove nafte, što je izazvalo zabrinutost u Srbiji zbog stabilnosti snabdijevanja energentima.

Tijekom proteklih mjeseci, Beograd je u više navrata pregovarao s Vašingtonom o odgodi ili ublažavanju sankcija.

Vučić je ranije isticao da će Srbija “znati zaštiti svoje vitalne nacionalne i državne interese” i da je cilj pregovora s američkom stranom da se pronađe model kojim bi NIS mogao nastaviti poslovanje bez kršenja sankcija.

# SRBIJA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
# NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE
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