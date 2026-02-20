Đedović Handanović: Produžena licenca NIS-u do 20. marta

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri američkom Ministarstvu finansija produžila je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije (NIS) na 30 dana, odnosno do 20. marta.

- Dobra vijest za građane Srbije, produžena je licenca za rad Naftnoj industriji Srbiji do 20. marta. NIS može da nastavi da doprema sirovu naftu, da je prerađuje u rafineriji u Pančevu i da nastavi redovno da snabdijeva tržište naftnim derivatima - izjavila je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović.

Dodala je da će razgovarati s ruskom stranom te da će naredne sedmice boraviti u Vašingtonu, gdje će biti nastavljeni diplomatski napori s ciljem pronalaska rješenja u vezi sa sankcijama Naftnoj industriji Srbije.

OFAC, koja je NIS-u uvelo sankcije zbog većinskog ruskog vlasništva, izdalo je ranije licencu akcionarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promjenama u vlasničkoj strukturi NIS-a. Ruski Gaspromnjeft, koji je većinski vlasnik NIS-a, o prodaji tog udjela pregovara s mađarskim MOL-om.