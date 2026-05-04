Masovna pucnjava u SAD: Najmanje deset ranjenih

Na zabavi uz jezero u američkoj saveznoj državi Oklahomi povrijeđeno je najmanje deset osoba, izvijestile su lokalne vlasti. Incident se dogodio u nedjelju oko 21 sat po lokalnom vremenu na okupljanju mladih u blizini jezera Arcadia u istočnom dijelu Edmonda, grada udaljenog dvadesetak kilometara sjeverno od Oklahoma Cityja, piše BBC.

“Ovo je vrlo zastrašujuća situacija”

Glasnogovornica policije Emily Ward izjavila je da je deset osoba prevezeno u bolnicu s povredama različite težine, dok su se drugi sami javili na ljekarski pregled. Uhapšenih još nema, ali policija ne vjeruje da postoji dodatna prijetnja za javnost.

“Jasno je da je ovo vrlo zastrašujuća situacija. Razumijemo zabrinutost javnosti i svih uključenih te ulažemo ogromne napore kako bismo pronašli osumnjičene”, poručila je Ward.

Policija iz Edmonda objavila je na društvenoj mreži X da se očekuju promjene u ukupnom broju žrtava.

Povrijeđeni zbrinuti u dvije bolnice

Prema podacima koje je objavio glasnogovornik bolničkog sistema Integris Health, devet osoba primljeno je u medicinski centar Integris Health Baptist u Oklahoma Cityju, a još tri u bolnicu Integris Health Edmond, prenosi CBS News. Pacijenti su kasno u nedjelju navečer još uvijek bili na obradi.

Policija nije objavila detalje o samoj zabavi, ali američki mediji navode da je na društvenim mrežama kružio letak koji je najavljivao događaj pod nazivom “Sunday Funday” (Zabavna nedjelja) u blizini jezera.

Jezero Arcadia je umjetno jezero popularno za ribolov, piknike i kampovanje. Prema izvještajima lokalnih medija, u obližnjem trgovačkom centru Walmart uspostavljen je centar za ponovno okupljanje porodica.