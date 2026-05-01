Objavljen novi snimak pucnjave u Vašingtonu: Pogledajte kako se napadač probio pored osiguranja

Američko Ministarstvo pravde navodi da snimci pokazuju kako Alen dan prije događaja "izviđa područje" hotela, gdje se navodno prijavio kao gost. Viđen je kako se kreće hodnicima i nakratko ulazi u hotelsku teretanu.

Kol Tomas Alen (31) optužen je za pokušaj atentata na predsjednika Trampa tokom večere Udruženja dopisnika Bijele kuće. On se još nije izjasnio o krivici.

Video nadzorne kamere prikazuje agenta osiguranja koji otvara vatru na napadača koji trči kroz kontrolnu tačku s oružjem u rukama. Snimak ne prikazuje trenutak njegovog hapšenja, koje se dogodilo u hotelu "Vašington Hilton".

Naoružani muškarac uspio je u svega nekoliko sekundi da prođe sigurnosnu provjeru dok je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp prisustvovao svečanoj večeri dopisnika Bijele kuće, pokazuje novi snimak koji su objavili tužioci.

Prema optužnici, osumnjičeni je nosio poluautomatski pištolj, sačmaricu i tri noža dok je trčao preko terase iznad sale u kojoj se održavala manifestacija. Nakon pucnjave, predsjednik Tramp, potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance), članovi kabineta i drugi zvaničnici hitno su evakuisani.

Novi snimak, koji je objavila američka tužiteljica za Vašington D. C. Žanin Piro prikazuje detaljniji pregled događaja i kretanja osumnjičenog prije i tokom incidenta.

Na snimku se vidi kako muškarac u tamnom kaputu prolazi hodnikom i nestaje iza vrata, a zatim se ponovo pojavljuje bez kaputa i trči prema detektoru metala s oružjem u rukama. Tužioci navode da je kaputom skrivao sačmaricu kalibra 12.

Ranjen službenik

Također se vidi trenutak kada jedan od agenata puca prema osumnjičenom. Tužioci tvrde da je jedan službenik ranjen, ali da napadač nije pogođen.

- Službenik je pogođen u pancirni prsluk, ali nije teže povrijeđen - rekao je glasnogovornik Tajne službe za BBC.

Istraga i dalje traje kako bi se utvrdilo da li je agent pogođen u prijateljskoj vatri ili metkom napadača. Žanin Piro je navela da "nema dokaza da je riječ o prijateljskoj vatri".

Direktor Tajne službe Šon Kurin izjavio je da je napadač pucao iz neposredne blizine.

- Prema svim dokazima koje sam vidio, osumnjičeni je iz neposredne blizine pucao sačmaricom na našeg službenika - rekao je Kurin.

Dodao je da je agent uprkos ranjavanju uzvratio vatru i pomogao u savladavanju napadača, koji je ubrzo uhapšen.