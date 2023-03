Dritan Abazović sazvao vanrednu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost

Predsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović sazvao je za danas vanrednu sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

Akcija crnogorske policije

Vijeće za nacionalnu bezbjednost, pored predsjednika Vijeća Abazovića, čine članovi: Filip Adžić, ministar unutrašnjih poslova i koordinator Ministarstva odbrane, Marko Kovač, ministar pravde, Aleksandar Damjanović, ministar finansija, Boris Milić, vršilac dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, Milan Knežević, predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore i Mevludin Nuhodžić zamjenik predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore, prenosi RTCG.

Kako navode u Kabinetu predsjednika, u skladu sa članom 6 Poslovnika o radu Vijeća za nacionalnu bezbjednost pozvani su i direktor Uprave policije Zoran Brđanin, vršiteljica dužnosti vrhovne državne tužiteljice i predsjednica Tužilačkog savjeta Tatjana Begović i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović.

Vijeće za nacionalnu bezbjednost je nedavno donijelo zaključak kojim je zaduženo Ministarstvo pravde da obrazuje međuresorsku radnu grupu za provedbu odredbi Zakona o sudovima i Zakona o državnom tužilaštvu.

Jučer je sprovedena akcija crnogorske policije u kojoj je uhapšeno više policajaca.

Raspuštanje Skupštine

Podsjećamo, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović potpisao je Ukaz i o raspuštanju 27. saziva Skupštine Crne Gore na osnovu ovlaštenja koje mu daje Ustav.

Ukaz o raspuštanju Skupštine stupa na snagu danom donošenja, a kako prenose Vijesti.me dio Đukanovićevog pravnog tima predložio mu je da raspusti parlament i raspiše državne izbore ako do danas ne bude konstituisana nova vlada, do kad je, po izmijenjenom Zakonu o predsjedniku, rok da se to učini.

Đukanoviću je predloženo da ukoliko se ne formira nova izvršna vlast, raspusti skupštinu kako bi se organizirali novi izbori.

Trenutnoj crnogorskoj vladi nepovjerenje je izglasano prije sedam mjeseci otkada je propalo nekoliko pokušaja izbora novog sastava.

Ustav Crne Gore previđa da ukoliko vlada ne bude izabrana tri mjeseca nakon što predsjednik prvi put predloži mandatara, predsjednik ima ovasti raspustiti skupštinu.

Sada slijedi raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori.