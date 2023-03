Abazović: Kavački klan je u vrhu Uprave policije

Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da se kavački klan nalazi u vrhu Uprave policije.

Krivična odgovornost

Podsjećamo, Dejan Knežević, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije za borbu protiv organizovanog kriminala, uhapšen je juče po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da je učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i druga krivična djela. Na pitanje osjeća li ličnu odgovornost što su u policiji birani ljudi koji imaju krivičnu odgovornost, Abazović je kazao da je siguran da je građanima jasno sa čime su se suočavali u protekle dvije godine.

- Izuzetno sam ponosan na akciju SDT-a i SPO-a i zahvalan EUROPOL-u što je uspio da otvori svu komunikaciju i dokaže sve ono što sam mnogo puta na direktan i indirektan način upućivao, a to je da organizovani kriminal vlada Crnom Gorom. Naše javno obećanje da ćemo se toga riješiti se svakim danom ispunjava. Kavački klan je u vrhu Uprave policije - kazao je Abazović za Nova TV.

Nada se da će oni koji su na čelu te organizovane kriminalne grupe na kraju biti procesuirani.

Ni po babu ni po stričevima

Na ponovljeno pitanje osjeća li ličnu odgovornost što je Dejan Knežević dobio zahvalnicu zbog rada u policiju, Abazović navodi da je Knežević stupio na dužnost u martu 2021.godine, te da je ubrzo sproveo opsežnu akciju hapšenja vođa kavačkog klana na čijem je čelu Slobodan Kašćelan, te da je zbog toga dobio zahvalnicu.

- I tada je pokrenuto ovo što se danas dešava. Da li je to prikriveno radio ili nije radio za to mora snositi odgovornost. Mi imamo jasnu politiku-Ni po babu ni po stričevima. I to je to - istako je Abazović.

Poručuje da niko nije dobio mandat da radi protivzakonite aktivnosti.

“Nevažno da li je ministar, potpredsjednik, direktor neke uprave…Osjećam samo odgovornost prema građanima Crne Gore da sam se prihvatio posla koji u Crnoj Gori niko ranije nije radio”, kazao je Abazović.

Sa Brđaninom ću razgovarati u ponedjeljak

Na pitanje očekuje li ostavke, a obzirom da je direktor Uprave policije Zoran Brđanin kazao da je neće podnijeti, Abazović je rekao da će sa njim razgovarati u ponedeljak, kao i sa ministrom unutrašnjih poslova.

- Ja mislim da ne treba da izvrćemo teze. Ovo što se dešava u policiji Crne Gore je bolno, ali ovo je vrlo ljekovita stvar. Meni je žao što se ovo ranije nije dešavalo. Meni je žao što ovo prije nas niko nije otvorio, što smo mi vrlo mala grupa ljudi od početka govorili da nam je država u kandžama organizovanog kriminala, i da su se tome, ne samo podsmijavali, nego su ljudi čak, neki za koje se smatra da su veliki borci borbe protiv organizovanog kriminala pravili anti-kampanju, a sada je jasno zašto se to dešavalo - kazao je Abazović.

Najavljuju se nova hapšenja visokih policijskih funkcionera. Na pitanje ima li informacija u vezi sa tim, Abazović kaže da ne može da otkriva takve stvari, niti je to opseg njegovog posla.

- SDT i SPO rade svoj posao maksimalno. Ostajem pri tome, ovo je grupa sva oko Radoja Zvicera i oko još jednog čovjeka koji je mene tužio. Neću mu otkrivati identitet, mnogo je jednostavno da se pretpostavi o kome se radi, ali ni jedan ni drugi ne bi mogli da dosegnu ove visine da nije bilo političke zaštite od strane režima koji je pao 2020. godine. I zbog toga smo mi meta svakog napada, ne zbog politike, ideologije, niti bilo čega, nego zato što smo raskrinkali jednu od najvećih narko-kartel grupa koja funkcioniše u Evropi uz podršku ne samo policijskih sruktura, nego i političkih struktura. Nadam se da će u jednom periodu ruka pravde stići i za njih - ističe Abazović.