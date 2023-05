Policiji u Srbiji predato više od 13.500 komada ilegalnog oružja

U Srbiji je u toku je predaja ilegalnog oružja i minsko-eksplozivnih sredstava. Građani koji imaju takvo oružje, municiju i bombe a koje su, iz raznih razloga držali u stanovima, kućama, šupama, podrumima mogu da ga policiji predaju bez ikakvih posljedica do 8. juna. Oni koji to ne učine do tog datuma, rizikuju da budu rigoroznije kažnjeni.

Akcija MUP-a

Oružje koje bude predato, kao i ono što je prethodno zaplijenjeno, policija čuva u specijalnim magacinima. Šta se poslije toga dešava? U MUP-u kažu da se zaplijenjeno oružje uništava, piše Dnevnik.

Prema javno dostupnim podacima, posljednju takvu akciju MUP je realizovao 21. jula 2017. godine, kada je uništeno 18.000 komada zaplijenjenog malokalibarskog i lakog oružja. Kako je tada saopšteno, u Reciklažnom centru u Žarkovu, kod Beograda, uništeno je 916 automatskih pušaka, 7.448 pištolja, 589 revolvera, 1.723 pušaka, 3.040 sačmarica i 66 mitraljeza, startnog, vazdušnog i drugog oružja. Tada je objašnjeno da je riječ o ilegalnom oružju koje je konfiskovala policija, ali i o prikupljenom oružju tokom legalizacije u posljednjih par godina kada su građani predavali i pištolje i revolvere u legalnom posjedu. Naime, zbog sve većeg poreza na takvo oružje, mnogi vlasnici ga se odriču. Prema nezvaničnim podacima, oko 30.000 legalnih vlasnika pištolja i revolvera ga se odreklo.

Ova akcija izvedena je u okviru Centra za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u Jugoistočnoj i Ističnoj Evropi (SEESAC), a finansirala ju je Evropska unija.

Osim lakog oružja, uništavaju se i zaplijenjena minsko-eksplozivna sredstva. Na području Južnobačkog okruga, odnosno Policijske uprave Novi Sad, zaplijenjene bombe, municija i druga minsko-eksplozivna sredstva uništavaju se u naselju Sadovi, na obali Dunava u Petrovaradinu. Prije deset godina, na primjer, na tom svojevrsnom poligonu, uništeno je više od 300 bombi, mina i drugih minsko-eksplozivnih projektila koje je zaplijenila policija ili su pronađeni poslije dojave građana.

Eksplozivne naprave su uništene kontrolisanom detonacijom uz pomoć plastičnog eksploziva.

Predato više od 13.500 komada

Od početka akcije, građani su MUP-u predali više od 13.500 komada oružja, oko 2.000 komada municije, 1.750 je ručnih granata i bombi i zolji, a to su ručni bacači koji služe za uništavanje tenkova.

Bojana Otović Pjanović iz Službe za suzbijanje kriminala MUP-a Srbije je još jednom pozvala građane koji žele da se oslobode oružja koje imaju da ga predaju MUP-u.

Ona je rekla da je među građanima koji su predali oružje, dosta i onih koji su oružje legalno posjedovali i još jednom istakla da građani koji su nelegalno držali oružje a sada ga predaju, neće odgovarati jer je donijeta naredba o sprovođenju postupka legalizacije koji podrazumijeva da svaki građanin može da se oslobodi oružja bez dokazivanja porijekla i bez krivično-pravne i prekršajne odgovornosti.

Dodala je da ako neko ima smetnju da oružje preda u najbližu policijsku stanicu može zatražiti podršku policije, koja će doći na prijavljenu adresu i preuzeti oružje.