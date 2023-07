Ured predsjednika Hrvatske: O Dodikovom dolasku poslan je dopis Upravi za granicu MUP-a

Iz Ureda predsjednika Republike Hrvatske u petak su izvijestili da su "uredno i pravovremeno" obavijestili MUP RH o dolasku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u Hrvatsku te objavili mail koji su uputili Upravi za granicu MUP-a 24. srpnja, dan prije tog planiranog radnog posjeta.

Mail su kao dokaz priložili u priopćenju čime, kažu, žele otkloniti svaku sumnju da je Ured obavijestio MUP RH o Dodikovom dolasku u Hrvatsku.

- Iz spomenutog maila nedvojbeno se vidi kako je Ured PRH dostavio MUP-u i dopis zaprimljen iz Kabineta gospodina Dodika, sa svim potrebnim podacima. Isto tako, Ured PRH je od MUP-a zatražio da se osigura granična kontrola, što je MUP i učinio - istaknuli su u priopćenju iz Ureda predsjednika, prenosi Hina.

Poručili su da ujedno isti dokaz javno prinose pozornosti predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkovića znajući da je on, kako kažu, sklon praviti se neinformiran i da je navikao samovoljno odlučivati što jest, a što nije tema ovisno o svom i HDZ-ovom interesu, zapravo manipulirati.

- Što se tiče leta gospodina Dodika helikopterom do Hvara, odnosno procedure dogovaranja i odobravanja leta, ta je procedura prema zakonu isključivo u nadležnosti Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Ured PRH ni na koji način nije bio niti je mogao biti uključen u odobravanje i organizaciju leta - stoji u priopćenju.

Premijer RH Andrej Plenković rekao je u četvrtak da bi predsjednik Zoran Milanović trebao objasniti nenajavljeni dolazak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na Hvar koji je nazvao "vrlo neobičnom situacijom". "To je jedna vrlo neobična situacija. Nemam utjecaj na to koga predsjednik poziva u Hrvatsku, ima punu slobodu i pravo da to radi. Ovdje se radi više o tehnologiji tog putovanja", komentirao je Plenković Dodikov dolazak helikopterom na Hvar na radni sastanak s Milanovićem.

Ministar obrane Mario Banožić kazao je da MORH nije bio informiran o Dodikovom dolasku na Hvar te prozvao predsjednika Milanovića da je htio taj susret "zataškati od javnosti".

Iz HDZ-a su pak poručili da "bezobraznim lažima Milanović prikriva vlastitu sramotu s dovođenjem Dodika na Hvar mimo procedure".