Dačić: Ja sam za smrtnu kaznu, ali je teško do toga doći

Srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić poručio je kako bi referendum o vraćanju smrtne kazne u Srbiji "možda i prošao", ali smatra kako je za to potrebno pokrenuti promjene Ustava, piše Nova.rs.

- Ja jesam zaista za smrtnu kaznu, ali mislim da je teško do toga doći. Jedino ukoliko idemo na promjenu Ustava... Je li to realno ili ne, za to je potrebna promjena Ustava - kazao je Dačić, komentirajući prijedlog predsjednika Aleksandra Vučića o uvođenju smrtne kazne za najteža krivična djela.

Govoreći o osumnjičenicima za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, istaknuo je da "takvim monstrumima i zločincima ntko treba presuditi".

- Mislim da bi ih obični ljudi golim rukama zadavili. Ovdje je sad pitanje, ako hoćemo ići na smrtnu kaznu, prvo moramo poći od Ustava, promijeniti Ustav. Da bi se promijenio Ustav, zna se kako se to radi - naveo je.

Podsjetio je kako je posljednja smrtna kazna u Srbiji izvršena 1992. godine.