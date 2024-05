Saša Broz, unuka Tita: Žal za vremenom kad se nije živjelo da bi se imalo

- Na ovo pitanje mogu i želim odgovoriti isključivo iz perspektive vlastitog odnosa sa djedom, jer on je bio u prvom redu moj djed, a potom državnik. Da ga procjenjujem kao državnika naravno da bi bila posve subjektivna. Imala sam nepunih 12 godina kada je umro, pa sam o njemu kao državniku učila u školi, a sve rupe i nedoumice koje sam kasnije tokom života imala uvezi sa djedom popunjavala sam kroz razgovor sa svojom bakom Hertom. Zajedničku istoriju bake i djeda i dan danas čitam iz njihovih ličnih pisama. Jedino kroz njih može se shvatiti dubina njihovog odnosa.

- Mnogi bi rekli utopija, ali eto u teatru to uspijeva. Kulturna saradnja među bivšim republikama pokazuju da postoje ljudi koji mogu, žele i znaju sarađivati bez obzira na politike koje vode njihove zemlje - rekla je Broz “Vijestima”, povodom 44 godine od smrti njenog djeda.

Ona je, osvrćući se na jednu od glavnih tekovina Titove Jugoslavije, rekla da su bratstvo i jedinstvo to “kada zajedno mogu funkcionisati ljudi različitih političkih i vjerskih opredjeljenja, bez zveckanja oružja”.

Djed je bio uz mog tatu najduhovitija i najšarmantnija osoba koju sam upoznala. Voljela sam ga beskrajno, a danas mi njegova briga o malom čovjeku, o ljudima koji su brinuli o njemu - vozačima, kuvaricama, službenicima, imponuje. Tome sam lično svjedočila kada sam bila kod njega i upravo zato to ističem. Uvijek je djelovao izuzetno opušteno kada je bio okružen sa nama, svojom porodicom. Znali smo dugo razgovarati o knjigama koje čitam, mojim obavezama u školi i posebno ga je zanimalo kako napredujem u baletu i klaviru. Ja sam i kao dijete imala tvrd karakter i on je npr., kada sam htjela upisati školu klasičnog baleta nagovorio roditelje da me puste da sama biram svoj put. Žao mi je da nije upoznao moju Saru. Za tim najviše žalim...

Da li je išta od njegovih tekovina, kao što je bratstvo i jedinstvo, ostalo na prostoru bivše Jugoslavije?

- Pojam bratstva i jedinstva za vrijeme života mog djeda bio je prvenstveno vezan za zemlju u kojoj novac nije bio osnovno mjerilo svega. Standard života u Jugoslaviji, premda skromniji nego danas u Hrvatskoj, imao je zaista veći kvalitet jer bez tog naglašenog materijalizma čovjek je bio nezavisniji i slobodniji nego danas kad kvalitet našeg života zavisi od toga koliko zarađujemo. Zdravstvo se plaća, mnogi plaćaju i svoje školovanje. Mjerilo uspjeha je novac. Mislim da oni koji žale za vremenom kada je državu vodio moj djed, žale upravo za vremenom kada su razlike među ljudima bile manje i kada se nije živjelo isključivo da bi se imalo. Jedini prostor “bratstva i jedinstva” naravno samo metaforički, ironično i pod navodnicima, može nositi EU.

Da li ijedna od bivših jugoslovenskih republika danas ima ugled u svijetu kao što je imala Jugoslavija?

- Slabo pratim politiku i u vlastitoj zemlji, a kamoli u regiji, odnosno lako i opširno bi vam odgovorila na pitanje da je ono usmjereno na kulturnu politiku npr. Hrvatske ili Slovenije. Po načinu i brzini na koji pojedinačne bivše republike ulaze u EU odgovor je - ne, niti jedna od bivših republika nema status niti ugled kakav je imala dok je bila dio cjeline.

U Hrvatskoj, a čini mi se i u regiji, još nam je ideologija glavni pokretač zbivanja i sukoba. Mi još nismo završili temu Drugog svjetskog rata, a niti rata koji je nastao raspadom Jugoslavije. Na tim temema se dobijaju ili gube izbori. Dakle naša budućnost zavisi od prošlosti i to je poražavajuće. Vremena su se radikalno promijenila i novi poredak u svijetu od nas traži drugačiji način funkcionisanja. Premijer treba u prvom redu biti vrhunski menadžer, a ne ideolog. Ja se već 33 godine profesionalno bavim teatrom i živim od publike. Koja ideologija je publici koja prati moj rad bliska i kojem se Bogu mole, to se mene ne tiče.