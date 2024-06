Sky prepiske nakon pokušaja ubistva Radoje Zvicera: Škaljarci plaćali i ukrajinskog policajca

Šefovi zločinačkog škaljarskog klana plaćali su policajca iz Ukrajine da optuženima za pokušaj ubistva Radoja Zvicera u zatvoru u kom su smješteni obezbijedi uslove “kao u Hajatu”, doda telefone sa kripto zaštitom, ali i pokušavali da im obezbijede da izađu iz pritvora uz kauciju... Navodno, za to su dali dva miliona eura.

To proizilazi iz prepiske koju su, dva mjeseca nakon ranjavnja šefa kavačkog klana, vodili sada pokojni Mile Radulović zvani Kapetan i Stefan Mandić Đukić, jedan od optuženih za pokušaj ubistva Kotoranina, pišu "Vijesti.me".

Zvicer je teško ranjen 26. maja 2020. godine, u elitnom djelu Kijeva, u blizini kompleksa “Novopečerski Lipki”.

Nedugo nakon tog pokušaja ubistva, u Odesi su uhapšeni Baranin Stefan Mandić Đukić, Podgoričanin Emil Tuzović zvani Čečen i dvojica srpskih državljana - Milan Branković i Petar Jovanović.

Nepuna dva mjeseca nakon hapšenja, škaljarci su, proizilazi iz njihove međusobne prepiske, snabdjeli pritvorene Đukića i Tuzovića telefonima sa kripto zaštitom, a sa policajcem kog su plaćali dogovarali su se i da ih puste na slobodu.

Iz konverzacije Radulovića i osobe čiji nadimak na Skaju je bio dr. Lima, proizilazi da su korumpiranom policajcu novac predavali i u Amsterdamu.

- Poslat ćemo 3 telefona i 50 soma, poslali smo prošle nedelje 50, rekli smo mjesečno 10, tako ćeš im reć. Dobiće ovaj put 50 i 3 Sky sad, tako je.. Drugo, imam vezu sa Zvoncetom, spojićemo Nišlije čim dobiju Sky, napiši mi šta sam preskočio da ti kažem. Pandur mora da se procijeni, vi svi da ga procijenite.. Da li može da mu se vjeruje za ovo što dajemo pare, kaucija i plus 2 mil - šalje Radulović Baraninu 25. jula 2020. godine.

Među zahtjevima koje ispostavljaju tom policajcu je i da optuženi budu u istoj zatvorskoj sobi.

- Jeste sad zajedno? Vidiš sve što kažu ispoštuju - piše Radulović istog dana.

A onda od Đukića traži što da prenese policajcu:

- Objasni panduru da ćemo poslat zahtjev i da nas prihvati danas, sutra, nakasnije u ponedeljak -

Preživio pet metaka

Danima nakon toga njih dvojica raspravljaju i o pokušaju ubistva Zvicera, pa Radulović konstatuje da nema nazad, a dogovaraju i da “dovrše taj posao”...

- I da si ga pustio da prođe sa onom kapuljačom, kiša, ne idi ništa sa strane, i sa leđa izletio u glavu jedan - kraj. Al’ nema nazad i to je tako brate i nema sta da misliš... I vidi brate, imaš Sky, što manje kontakta sa drugima... Mi imamo da vas izvučemo od tamo i to je to.

Porodica, Čili, ne znam kog još ima, Trkač ili ko i to je to brate... No uteče to go*no tu, uhh kakve smo mi nesreće, 5 kom brate i preživje... Nas kršom da gađaju ginemo! Uhhh. No brate sje*ali smo se alatom, najgore mi to što nije radio onaj automat dobri bez kundaka. Probam da ne mislim, ali jače od mene da žuto go*no preživje onako... Da brate, no nas Stakleni pomuti sa prigušivačima. Moram da nam saznam samo kako je obezbijeđen, jer on na pi**nje ne ide bez pratnje - piše mu on.

Sutradan ga obavještava i da će mu javiti kada će “putnik donijeti pare i telefone”...

- Znači onu adresu isti, kancelarija od advokata onog”- pita Radulović i traži od Đukića da Čečenu skrene pažnju da ne komunicira sa previše osoba:

- I Čečena da čujem, samo vidi da se ne čuje sa svakim. Ne valja da se pročuje dolje da imate uslove i da išta radimo da vas oslobodimo, doći će do murije! Popričaj sa njim da se ne spaja sa svakim i da se priča ne prospe oko kaucija i svega. Molim te.

Radulović više puta pominje novac koji se šalje policajcu, a tokom jednog od razgovora od Đukića traži i da ga kontaktira...

- Napiši crnom murijašu ovako - da ne treba da brine ništa. Da tvoji drugovi rade kako smo se dogovorili. Da nema razloga da razmišlja i da sve idemo preko njega i da isto očekujemo sa njegove strane da ispoštuje dogovor. Samo jako brate! Pokorio si UKR. Tu možemo svašta ako sve bude kako treba. Čak i go*no da oderemo žuto...

Napad na Zvicera u maju 2020. godine organizovao je škaljarski klan.

Đukić, Tuzović i dvojica srpskih državljana i dalje su u tamošnjem pritvoru.

Nedugo nakon napada, ukrajinske službe saopštile su da su osumnjičeni u tu državu stigli početkom maja 2020. godine, da su oružje i vozila korišćena u zločinu kupili i pripremili ranije, a onda organizovali nadzor nad Zvicerom.

- Odredivši datum ubistva, optuženi su čekali žrtvu u blizini njegove kuće.

Nakon ispaljivanja pet hitaca na žrtvu, dvojica počinilaca ušli su u automobil i napustili mjesto zločina. Stotine metara kasnije otišli su i zapalili automobil kako bi uništili dokaze”, saopšteno je tada.

Optuženi u Crnoj Gori

Đukić, koji se ranije prezivao Mandić, i Tuzović, odgovaraju i pred podgoričkim Višim sudom zbog optužbi da su stvorili kriminalnu organizaciju koja je pripremala ubistva sudija, tužilaca i policijskih funkcionera.

Specijalno državno tužilaštvo tereti ih da su tokom 2020. godine, sa još jednom zasada neidentifikovanom osobom, stvorili kriminalnu organizaciju koja za cilj ima da primjenjuje nasilje i zastrašivanje, a istovremeno je planirano da u djelovanju kriminalne organizacije vrše uticaj na političku vlast, izvršnu, zakonodavnu i sudsku.

Tom optužnicom obuhvaćeni su i Zoran Perović, Dušan Dudić, Milan Brajović, Nino Korać, Stefan Mićić, Aleksandar Raičević, Dušan Boljević, Albin R. Salić, Branko D. Pejanović, Haris Tuzović, Goran Milašinović i Bojan G. Lopičić.

Tu kriminalnu organizaciju terete da su planirali da napadnu i prebiju sutkinju Višeg suda Biljanu Uskoković. Prema optužnici, Đukić je od Brajovića tražio da čim nova vlast (2020. godine) smijeni rukovodioca Uprave policije Zorana Lazovića i službenike policije Petra Lazovića i Ivana Đokovića, kao i tadašnjeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i Sašu Čađenovića, i te policijske i funkcionere tužilaštva odmah i ubiju na svirep i podmukao način.

Dvojica Lazovića, Katnić i Čađenović u međuvremenu uhapšeni su pod optužbama da su radili za mafiju.

U drugom postupku Đukić je optužen da je prvog novembra 2019. kao saizvršilac počinio krivično djelo teško ubistvo, odnosno da je sa 15 hitaca ispaljenih iz automatske puške ubio Jovana Klisića i ranio Velizara Gardaševića, dok se njegova supruga, majka i polubrat - Danijela B. Mandić, Zorica Đ. Đurović, Vuk V. Lakićević, zatim Marko M. Vujadinović, Hasip B. Murić, Andrija B. Glavičanin i Bojan M. Vuksanović, optužuju za stvaranje kriminalne organizacije.