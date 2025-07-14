Dijete palo s motocikla i poginulo

U teškoj saopbraćanoj nesreći koja se dogodila noćas u mjestu Vrsi kraj Nina smrtno je stradalo dijete koje je upravljalo motociklom, saopćila je zadarska policija koja nije navela dob djeteta. Kako smo doznali, radi se o dječaku od 13 godina, navodi Index.

Nesreća se dogodila oko 00:25 sati, kada je dijete, koje još nije steklo pravo na upravljanje motociklom, iako je nosilo zaštitnu kacigu, vozilo motocikl čakovečkih registracija ulicom dr. Franje Tuđmana prema Grbama.

Prema prvim informacijama, u zavoju ulijevo, zbog neprilagođene brzine i stanja kolovoza, motocikl je izletio s ceste na zemljanu površinu i nisko raslinje, pri čemu je vozač pao i došlo je do nekontroliranog kretanja vozila.

Dječak je preminuo na mjestu nesreće od zadobivenih ozljeda.

O događaju je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo u Zadru, a nakon obdukcije slijedi podnošenje posebnog izvješća.