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IMA POVRIJEĐENIH

Hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić sudjelovao u nesreći u centru Zagreba

Nakon nesreće otkazao je predavanje pod nazivom "Pogled u budućnost - Hrvatska vojska za iduće desetljeće"

Sudar u centru Zagreba. Index.hr

E. Ć.

11.6.2025

Službeni automobil u kojem je bio ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić sudjelovao je večeras oko 19 sati u saobraćajnoj nesreći u centru Zagreba, na križanju Ilice, ulice Sveti Duh i Selske. 

U nesreći je sudjelovao još jedan automobil. Kako prenosi Index, Anušić nije povrijeđen niti iko iz službenog automobila, ali u automobilu s kojim se sudario Anušićev auto bilo je povrijeđenih. 

Zasad se ne zna koliko osoba je povrijeđeno ni jesu li povrede teže ili lakše. 

- Oko 18.55 došlo je do prometne nesreće na križanju ulice Sveti Duh i Selske u kojoj su sudjelovali službeno vozilo osiguranja i osobni automobil. Pritom su ozlijeđene dvije osobe kojima je pružena liječnička pomoć - rekli su iz PU Zagrebačke.

Inače, Anušić je danas u 19 sati u prostorijama zbora Družbe "Braća Hrvatskoga Zmaja" trebao održati predavanje pod nazivom "Pogled u budućnost - Hrvatska vojska za iduće desetljeće". Nakon nesreće otkazao je predavanje, prenio je Index.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# HRVATSKA
# IVAN ANUŠIĆ
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