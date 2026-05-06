Državljanin BiH prouzrokovao saobraćajnu nesreću na A1, poginuli vozač i pas

U utorak u 21:36 sati na hrvatskoj autocesti A1 kod Draganića dogodila se prometna nesreća u kojoj su poginuli 64-godišnji vozač i njegov pas, a drugi pas je ozlijeđen nakon što je 33-godišnjak iz Bosne i Hercegovine svojim vozilom udario njegovo ne držeći razmak, javila je policija.

Policijska uprava karlovačka je saopćila u srijedu da je državljanin Bosne i Hercegovine upravljao automobilom njemačkih registracija i kretao se u smjeru juga te vozeći iza drugog automobila nije držao potreban razmak pa je udario u automobil krapinskih registracija kojim je upravljao 64-godišnjak.

Od siline udarca je vozilo hrvatskih oznaka odbačeno u zaštitnu metalnu odbojnu ogradu centralnog pojasa autoceste od kojega se odbio natrag na prometnu traku.

Očevidom je rukovodio zamjenik kantonalne državne odvjetnice u Karlovcu i prilikom očevida je utvrđeno da je poginuli vozač bio vezan sigurnosnim pojasom. Policija je navela da će po završetku kriminalističkog istraživanja 33-godišnjak uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.

Zbog prometne nesreće je promet tom dionicom autoceste bio u prekidu do 2:10 sati u srijedu, podsjeća Hina.