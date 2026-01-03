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NA MJESTU OSTAO MRTAV

Stravična nesreća: Muškarac poginuo, troje povrijeđeno, automobil završio u kanalu

Na mjestu tragedije, osim policije i hitne pomoći, bili su i vatrogasci

S mjesta nesreće - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

3.1.2026

Jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene u stravičnoj nesreći koja se desila jučer u mjestu Jazavica nadomak Novske, u susjednoj Hrvatskoj.

Iz Policijske uprave sisačko-moslavačke istakli su da je oko 17:40 sati došlo do slijetanja putničkog automobila u odvodni kanal. Za upravljačem je sjedio 56-godišnji muškarac.

Vozač je, dodaju iz policije, na mjestu ostao mrtav, dok su tri putnika iz vozila prevezena u obližnju bolnicu.

- Očevidom na mjestu događaja rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Sisku -kažu iz policije.

Tijelo vozača će po dovršetku uviđaja biti prevezeno na odjel bolničke patologije na obdukciju kako bi se, među ostalim, utvrdilo i je li mu možda tokom vožnje pozlilo.

Na mjestu tragedije, osim policije i hitne pomoći, bili su i vatrogasci JVP Novska koji su objavili fotografije intervencije.

# NOVSKA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# HRVATSKA
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