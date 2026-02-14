Užas na autoputu u susjedstvu: Pješaci pretrčavali autoput, dvije osobe poginule, dvije teško povrijeđene

Inače, riječ je dionici autoputa kojom se putuje od sjevera naše države prema Zagrebu

Dionica autoputa. HAK

S. S. / Fena

14.2.2026

Dva pješaka su poginula, a dva teže ozlijeđena kod Novske u petak oko 21.45 sat na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac gdje su pretrčavali cestu, izvijestili su iz Policijske uprave sisačko-moslavačke u subotu.

Iz policije navode da su za sada nepoznate tri muške i jedna ženska osoba pretrčavale cestom kad su u njih udarila dva automobila.

Na mjestu teške nesreće dvojica pješaka su poginula, dok su jedan pješak i pješakinja prevezeni u Opću bolnicu Nova Gradiška gdje su im okvalificirane teške tjelesne ozljede.

Putnik iz jednog automobila je lakše povrijeđen. Tijela muškaraca su prevezena u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcije.

Uviđajem na mjestu događaja rukovodila je zamjenica županijske državne tužiteljice u Županijskom državnom tužilaštvu u Sisku u saradnji s policijskim službenicima Policijske uprave sisačko-moslavačke.

Od 22,10 do 01,45 sati za sav promet bila je zatvorena južna traka autoceste A3 na dionici od čvora Novska do čvora Okučani, a promet se odvijao obilazno županijskom cestom, prenosi Hina.

Inače, riječ je dionici autoputa kojom se putuje od sjevera naše države prema Zagrebu.

# NOVSKA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
