Vučić: "Radi se o sudbini Republike Srpske, a ne o Dodiku"

Tokom večerašnjeg gostovanja na RTS-u, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o situaciji u Bosni i Hercegovini.

- Nije riječ o Miloradu Dodiku, već o sudbini Republike Srpske. Druga je stvar što kod nas Srba se sve vezuje za ličnost. To što su radili Miloradu Dodiku je zločin bez presedana. I pored svih priča o korupciji, na kraju su se sveli na odluku okupacionog gaulejtera i verbalni delikt koji je on počinio - kazao je Vučić.

On je istakao da će Srbija uvijek biti uz Republiku Srpsku.

- Srbija neće čak ni da se miješa u unutrašnje stvari Republike Srpske, njihove izbore, ali ćemo uvijek stajati na raspolaganju svom narodu da mu pomognemo na svaki mogući način - rekao je Vučić.