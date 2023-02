Šta se dogodi u organizmu kada svaki dan jedete crnu čokoladu

Ne unosite prazne kalorije

Dok mliječne i bijele čokolade, koje su dosta obrađene, imaju mnogo šećera u sebi, crna je izvor hranljivih materija. Preporučljivo je da ima što viši procent kakaa u sebi.

- Određene vrste čokolade mogu biti izvor praznih kalorija, što znači da vaše tijelo prvenstveno dobiva kalorije i vrlo malo vitamina, minerala ili fitonutrijenata. Tako može doći do naglog pada nivoa šećera u krvi, što dovodi i do neizbježne promjene raspoloženja, povećanja gladi, a onda i do gojaznosti - objašnjava Best.

Smanjuje se želja za voćem

Neka istraživanja također pokazuju da, kada jedete prerađeni ili dodani šećer, veća je vjerovatnoća da ćete steći naviku da žudite za još više šećera. I tada ćemo češće posezati za više čokolade ili slatkiša umjesto prirodnih šećera.

Voće može biti odličan način da dobijete prirodne šećere i ugljikohidrate koji su vam potrebni, ali ako jedete čokoladu svaki dan, to može promijeniti vašu želju za šećerom i prirodnom slatkoćom.

- Kada redovno jedete dodani šećer, možete početi da gubite okus za pravu slatkoću, poput voća - dodaje Best.

Unos magnezija

Što je čokolada tamnija, to je veća njena nutritivna vrijednost i više magnezija sadrži.

- Čokolada sadrži magnezij, koji ima mnoge prednosti i koji je mineral koji se prirodno nalazi u zemlji, kao i u ljudskom tijelu. Neophodan je za život jer se nalazi u svakoj ćeliji tijela i važan je za obavljanje mnogih tjelesnih funkcija. Ovaj mineral je također važan za zdravlje mozga, a djeluje i na krvne sudove - zaključuje Best.