Pet namirnica koje mogu pogoršati anksioznost

Upakovana hrana koju nalazimo na policama prodavnica sa dugačkim listama sastojaka i rokovima trajanja obično je prepuna prerađenih aditiva poput šećera i omega-6 masnih kiselina. Kada se konzumiraju prekomjerno, ovi sastojci hrane loše mikrobe u crijevima i s vremenom pogoršavaju upalu, a samim tim dovode i do stresa. Ova hrana je također lišena vitamina, minerala i vlakana koji jačaju mozak.

Industrijska ulja

Industrijalizacija prehrambene industrije dovela je do razvoja visoko prerađenih, jeftinih ulja. Ova ulja se obično proizvode od nusproizvoda najzastupljenijih usjeva u sistemu (kao što su kukuruz, sjeme grožđa, soja, suncokret i palma). Preradom ova ulja postaju bogata omega-6 masnim kiselinama i lišene omega-3. Višak omega-6 masnih kiselina u ishrani doprinosi višku inflamatornih molekula u cijelom tijelu, posebno u crijevima i mozgu. Izbjegavajte ova ulja tako što ćete smanjiti unos pakovane hrane i brze hrane. Za kuhanje kod kuće izaberite zdravije alternative kao što su ekstra djevičansko maslinovo ulje i ulje avokada.

Alkohol

Dok alkohol može pogoršati anksioznost, on nema isti efekt na sve. Ako konzumirate alkohol, činite to umjereno i koristite svoju tjelesnu inteligenciju da obratite pažnju na to kako se osjećate zbog alkohola. Ako se osjećate nervozno ili uznemireno kada pijete, onda alkohol nije za vas. I imajte na umu da alkohol ima i druge negativne utjecaje na vaše fizičko zdravlje.

Kafa

Kafa može pogoršati anksioznost, ali ne utječe kod svih na isti način. Obratite pažnju na nivo stresa nakon ispijanja kafe. Ukoliko se nakon ispijanja kafe pojave simptomi poput aritmije i pojačanog stresa, smanjite unos kofeina. Možete prijeći na alternative koji daju energiju, a neće povećati simptome anksioznosti, kao što su cijeđeni sokovi i određene vrste čajeva.