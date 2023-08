Hrana koju možete jesti kasno uvečer, a da se ne ugojite

Postoje različiti razlozi zbog kojih ljudi jedu kasno uvečer ili usred noći. Ako neko to radi povremeno, to ne mora da bude problem, ali ako se navikne na obrok kasno uvečer, mogu da se jave zdravstvene posljedice.

Obroci u „sitne sate“ nisu preporučljivi, ali, ako se nađete u situaciji da morate nešto da prezalogojite kasno uvečer, birajte šta jedete. Posebnu pažnju na izbor namirnica trebalo bi da obrate osobe koje žele da održe svoju kilažu ili da skinu neki kilogram viška.

Izbjegavati hranu 3 sata prije spavanja



Mnogo je razloga zašto ljudi jedu čak i poslije večere, a najčešće to čine zbog dosade, stresa, žudnje ili fizičke gladi. Povremene užine kasno uvečer obično nisu problem ako izbor „padne“ na zdravu hranu. Međutim, ako to postane redovna navika i ne vodi se računa o hrani koja se jede, to može da dovede do povećanja tjelesne težine ili simptoma refluksa.

Studija objavljena u American Journal of Clinical Nutrition otkrila je da ljudi koji jedu kasno uvečer ili noću imaju veći procenat tjelesne masti i indeks tjelesne mase (BMI). Naučnici ukazuju da je potencijalni razlog za to smanjen termički efekt hrane nakon pojave melatonina, što se odnosi na nižu brzinu metabolizma i korištenje energije kasnije noću. Osobama koje imaju refluks kiseline ili imaju gastroezofagealnu refluksnu bolest (GERB), obroci kasno uvečer može da pogoršaju simptome. Stručnjaci zato savjetuju da pacijenti koji imaju GERB treba da izbjegavaju hranu 3 sata prije spavanja.

Namirnice koje mogu da se jedu u „sitnim satima“

Tunjevina

Tunjevina je bogata proteinima, niskokalorična je i sadrži veoma mali procent šećera. Upravo zbog toga je savršen obrok za kasno uvečer.

Svježi sir i jogurt

Svježi sir sadrži protein kasein, koji se sporo vari i za vrijeme sna obezbjeđuje tijelu dovoljno energije. Jogurt je odličan izvor kalcija. Osim što je od vitalnog značaja za zdravlje kostiju, istraživanje pokazuje da kalcij također može da poboljša san. Jogurt je bogat proteinima, što može da pomogne čovjeku da se osjeća sito. U običan jogurt je najbolje dodati bobičasto voće, posebno borovnice.

Ovsena kaša

Ovas je prirodni izvor melatonina. Druge žitarice, kao što su pšenica i ječam, također su relativno dobri izvori ove supstance. Ovas je zdrava hrana koja sadrži vitamine, minerale i vlakna. Međutim, ako osoba želi da održi umjerenu težinu, trebalo bi da pojede manju porciju kaše prije spavanja. Ali, ne svaku večer, jer u tom slučaju izazvat će gojenje.

Puretina

Ako vam se jede meso kasno uvečer, onda je najbolje izabrati puretinu, jer sadrži amino kiselinu tryptohan, koja usporava proces varenja. Puretina je dobar izvor aminokiseline tryptofan, pri čemu svijetlo pureće meso sadrži veće količine te supstance od tamnijeg mesa. Studije pokazuju da tryptofan ima direktne efekte na san – pretvara se u serotonin, a zatim u melatonin, koji djeluje u epifizi kako bi izazvao san.

Med

Osim što će utoliti glad, med će vam pomoći i da bolje spavate. Zahvaljujući hemikaliji orexin, med pomaže moždanim ćelijama da se opuste i pripreme za spavanje.

Suhe smokve

Nekoliko suhih smokava može da zavara glad, pa ko god osjeti glad, ne mora u krevet da ide praznog stomaka.