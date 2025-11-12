Alfa INFO / Vukanović najavio krivične prijave protiv Viškovića, Dodika, Stevandića i Stanivukovića

Predsjednik stranke Za pravdu i red, Nebojša Vukanović, najavio je podnošenje krivičnih prijava protiv nekoliko visokih funkcionera RS, zbog sumnji na zloupotrebe u velikim poslovnim aferama. Ove prijave, kako je saopćeno, bit će podnijete Republičkom javnom tužilaštvu RS u srijedu, 12. novembra, u 10 sati. Vukanović je istakao da će prijave obuhvatiti četiri glavne afere u kojima su, prema njegovim riječima, odgovorni visoki politički i poslovni dužnosnici.

Govor Milorada Dodika u kojem vrijeđa pripadnike bošnjačkog naroda je samo nastavak njegove retrogradne politike koja je najviše štete nanijela upravo narodu kojem on pripada, srpskom narodu, izjavila je Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta.

Bosna i Hercegovina i Azerbejdžan potpisali su u srijedu 12. novembra u Sarajevu pismo namjere i Plan bilateralne vojne saradnje, učvršćujući na taj način saradnju u vojnoj oblasti. Dokumenti su potpisani tokom službene posjete Bosni i Hercegovini visoke delegacije Ministarstva odbrane Azerbejdžana predvođene ministrom odbrane, geleral-pukovnikom Zakirom Hasanovim.



