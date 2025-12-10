Alfa INFO / Soreca: Vrata EU-a za BiH neće zauvijek ostati otvorena

Vrata Europske unije za Bosnu i Hercegovinu i dalje su otvorena, ali neće biti zauvijek tako", izjavio je voditelj Izaslanstva EU u BiH, veleposlanik Luigi Soreca koji se u utorak u Mostaru sastao s predsjednicom Vlade HNŽ-a Marijom Buhač. Predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač susrela se danas, u zgradi Vlade, s posebnim predstavnikom Europske unije u BiH veleposlanikom Luigijem Sorecom i veleposlanicima pet država članica EU-a: veleposlanicom Češke NJ.E. Janom K. Lolić Šindelkovom, veleposlanikom Irske Nj.E. Adrianom Farrellom, veleposlanicom Italije NJ.E. Sarah Eti Castellani, veleposlanikom Slovenije NJ.E. Damijanom Sedarom i veleposlanicom Švedske Helenom Lagerlöf.Premda je sastanak, kao prvi susret predsjednice Buhač s veleposlanikom Sorecom, imao nastupni karakter, otvoreno je nekoliko bitnih tema, s naglaskom na euroatlantski put BiH i usvajanje Reformske agende odnosno ulogu županija u tomu procesu.

Na današnjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) Bosne i Hercegovine (BiH) ponovo je oboreno usvajanje izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO kojim bi bilo omogućeno puštanje u promet Graničnog prijelaza Gradiška koji se otvara sutra.Usvajanje Pravilnika koje je nužno za raspoređivanje carinika na novi Granični prijelaz Gradiška ponovo je oborio član UO Zijad Krnjić. Iako su na dnevni red sjednice uvrštene tačke koje je Krnjić tražio, nije jasno zbog čega je došlo do obaranja ove tačke te će više informacija o tome biti poznato naknadno.Svečano otvaranje GP Gradiška je zakazano za 11. decembar te vjerovatno neće biti pušten u promet dok izmjene ne budu usvojene.