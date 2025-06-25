Alfa INFO / Igor Stojanović o Dodiku: "Dodik ne brani srpski narod — on štiti sebe, svoju vlast i lično bogaćenje

- Danas sam, u svojstvu svjedoka, dao izjavu Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) u vezi s krivičnom prijavom protiv Milorada Dodika, kazao je danas Igor Stojanović, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine (SDP). Podsjetimo, prijavu je podnio 5. maja ove godine zbog njegovih javnih istupa kojima vrijeđa Bošnjake, širi mržnju i produbljuje podjele."Dodik ne brani srpski narod — on štiti sebe, svoju vlast i lično bogaćenje. To je jedini cilj njegovih uvreda i napada. Važno je reći da to nije stav svih Srba, a naročito nije stav ljudi kojima su poštovanje, uvažavanje i kućni odgoj na prvom mjestu.

- Na posljednjoj sjednici Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), nisu usvojeni principi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kojeg je predložio Predstavnički dom PSBiH. Ipak, Komisija je dala pozitivno mišljenje i preporučila Domu naroda da odobri ratifikaciju Amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju za Koridor 5c Mostar jug, potpisan između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke 26. aprila 2018. godine u Sarajevu.