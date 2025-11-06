Enida Glušac o "listama smrti": Šta je sa onima koji nemaju šta prodati da bi se liječili?

Želim da naša država u svakom pogledu cvjeta i napreduje, ali jesu li svjesni da mrtvi ljudi ne hodaju, pitala je Glušac

Glušac u studiju Alfa TV.

6.11.2025

Mjesec oktobar bio je posvećen borbi protiv raka dojke. Međutim, borba onkoloških pacijenata nije samo jedan mjesec, njihova borba traje svaki dan. Nažalost u toj borbi često ostanu prepušteni sami sebi jer sistem ne funkcioniše onako kako bi trebalo.

Enida Glušac, predsjednica Udruženja "Renesansa" u emisiji "Naše priče" govorila je o brojim problemima sa kojima se suočavaju pacijenti oboljeli od karcinoma. Gorući problemi su nedostatak citostatika, revidiranje liste lijekova i liste smrti, odnosno liste čekanja.

- Onkološki pacijenti sa metastazama ne smiju čekati duže od dva, tri dana, kod nas čekaju duže i od godinu dana - kazala je Glušac.

Na pitanje koliko košta liječenje onkološkog pacijenta kazala je da cijene lijekova osciliraju od vrste karcinoma, ali i razvoja same bolesti, međutim u pitanju je preko deset hiljada KM mjesečno.

- Mnogi prodaju sve što imaju, a šta je sa onima koji nemaju šta da prodaju? Kada se kupuje linearni akcelerator četiri puta pada tender, a kada se kupuje službeni automobil ne pada tender. Ima se para da se ulaže u puteve, u infrastrukturu, ja nisam protiv toga, želim da naša država u svakom pogledu cvjeta i napreduje, ali jesu li svjesni da mrtvi ljudi ne hodaju - poručila je.

# ONKOLOŠKI PACIJENTI
# NAŠE PRIČE
# ALFATV
