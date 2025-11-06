Enida Glušac o "listama smrti": Šta je sa onima koji nemaju šta prodati da bi se liječili?

Mjesec oktobar bio je posvećen borbi protiv raka dojke. Međutim, borba onkoloških pacijenata nije samo jedan mjesec, njihova borba traje svaki dan. Nažalost u toj borbi često ostanu prepušteni sami sebi jer sistem ne funkcioniše onako kako bi trebalo.

Enida Glušac, predsjednica Udruženja "Renesansa" u emisiji "Naše priče" govorila je o brojim problemima sa kojima se suočavaju pacijenti oboljeli od karcinoma. Gorući problemi su nedostatak citostatika, revidiranje liste lijekova i liste smrti, odnosno liste čekanja.

- Onkološki pacijenti sa metastazama ne smiju čekati duže od dva, tri dana, kod nas čekaju duže i od godinu dana - kazala je Glušac.