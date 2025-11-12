Dženisa Delalić: Digitalizacija sa ženskim potpisom

U današnjem izdanju emisije "Naše priče" ugostili smo Dženisu Delalić, projektnu koordinatoricu i potpredsjednicu Udruženja poslovnih žena u BiH.
12.11.2025
Tom prilikom govorili smo o "Danima poduzetništva žena" koje po 11. put organizuje ovo Udruženje i koji se ove godine održavaju 13. i 14. novembra.
Prvi dan je posvećen radionicama, dok je drugi dan planirana konferencija na temu „Digitalna transformacija sa ženskim potpisom: autentičnost i povjerenje“.
Delalić je kazala da je suština ovakvih događaja zapravo povezivanje žena poduzetnica sa cijelog Balkana.
