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Alfa INFO / Završeni protesti studenata u Sarajevu: Nadležni dobili rok od pet dana

Poslanici Trojke: Čeka se potpis Borjane Krišto

Alfa INFO. Alfa TV

Alfa TV

9.12.2025

- Studenti, ali i brojni građani koji ih podržavaju, kao i uposlenici Studentskog centra, održali su proteste ispred Vlade KS nakon što je došlo do kvara i curenja plina u kotlovnici Studentskog doma Bjelave, te ukidanja tople vode i grijanja.Odlučili su dići glas i izboriti se za dostojanstvene uvjete, suočeni s uobičajeno neodgovarajućom reakcijom vlasti na problem.

- Poslanici stranaka Trojke (SDP, NiP i NS) poručuju da su spremni potpisati zahtjev za hitnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH odmah kada predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto potpiše, kako navode, deblokadu evropskog puta Bosne i Hercegovine. U saopćenju za javnost navode da je odluka o deblokadi evropskog puta BiH u rukama predsjedavajuće Vijeća ministara te da je bez bilo čije saglasnosti može potpisati u svakom trenutku.

- Predstavnici privrednih komora u Bosni i Hercegovini i institucija vlasti su na okruglom stolu u Vanjskotrgovinskoj komori BiH (VTK BiH) razgovarali o ključnim problemima u vezi graničnih prijelaza Bosne i Hercegovine i zatražili hitne mjere kako bi se ubrzao protok roba i ljudi, smanjile gužve i spriječili veliki gubici za bh. ekonomiju. Predsjednik VTKBiH Ahmet Egrlić je nakon okruglog stola o temi „Granični prijelazi u funkciji privrede BiH", rekao da je vanjskotrgovinska razmjena u posljednjih 10 do 15 godina udvostručena, dok je broj graničnih prijelaza ostao gotovo isti.

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