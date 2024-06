Mastitis: Upala grudi koja često pogađa porodilje

Jedno od čestih stanja koje pogađa porodilje je mastitis i važno je znati zašto se dešava i kako se izboriti s njim jer se nerijetko majke ne uspiju snaći pa dođe i do prekida dojenja kao i drugih problema.

Upala dojki

Crvenilo, tvrde, bolne, vruće dojke s kvržicama, visoka tjelesna temperatura i groznica, da, vjerojatno je riječ o mastitisu.

Mastitis je upala dojki koja se pojavljuje tokom dojenja. Iako je najčešći tokom prvog mjeseca, zapravo se može javiti tokom cijelog perioda dojenja.

Pojednostavljeno, problem je u mlijeku koje ostaje zarobljeno u mliječnim kanalićima u kojima dolazi do začepljenja. Ono što je primarno i najvažnije jest da se to mlijeko oslobodi, da izađe, jer upravo njegovim zaostajanjem može nastati upala odnosno mastitis.

Važno je ovdje naglasiti da nije svaki zastoj mlijeka mastitis. Isti simptomi, nabrekle i bolne vruće dojke mogu značiti i da su one jednostavno prepunjene, no ako se uz to pojavi temperatura (često vrlo visoka) i groznica, riječ je o mastitisu.

On se pojavljuje naglo, uglavnom samo na jednoj dojci, a potrebna je sedmica do dvije da simptomi nestanu.

Zastoj mlijeka

Iako nije svako začepljenje dojki odnosno zastoj mlijeka mastitis, problem kreće od začepljenje mliječnog kanalica zbog nedovoljnog pražnjenja mlijeka.

Zbog toga dojka postaje tvrda i bolna. Izvana, od mjesta začepljenja prema korijenu dojke, koža je topla i crvena. Pod prstima se čak mogu osjetiti i čvorići. Ako takvo stanje ne prati temperatura te bol i nabreknutost prestanu nakon pražnjenja dojke, radi se samo o zastoju.

Bakteriološki status

No kada se u tom zastoju prepunjene alveole razvuku preko svojih mogućnosti, mogu se rasprsnuti i malo mlijeka dospijeva u krvotok.

Tada tijelo reagira simptomima sličnima gripi, loše opće stanje, groznica, visoka temperatura. Dojka je pritom upaljena, natekla, bolna i crvena i tu je riječ o nebakterijskoj upali odnosno mastitisu.

Pokazatelj da se radi o nebakterijskom mastitisu jest da do poboljšanja dolazi sljedećih dvanaest sati nakon prvih 24 sata od nastanka problema.

Ako pak u dojku dospiju bakterije, a to se događa ili kroz napuknute i oštećene bradavice ili zbog oslabljenog imunološkog sistema majke koji u tom stanju ne može spriječiti rast bakterija, dolazi do bakterijskog mastitisa.

Simptomi su jednaki kao i kod nebakterijskog, ali traju duže te se mastitis javlja često u obje dojke. Pokazatelji koji također upućuju da je riječ o bakterijskoj upali su i pojava gnoja i krvi u mlijeku, crvene pruge od mjesta zastoja prema korijenu dojke i oštećena upaljena bradavica. U ovom je slučaju potrebno liječenje antibioticima.

Ako se bakterijski mastitis ne liječi, može doći do pojave čira u dojci, no to nije tako česta pojava. Tada je, za razliku od nabreknutosti tipične za mastitis, područje čira meko, a izvana crveno.

Dojenje za vrijeme mastitisa

U borbi protiv zastoja i mastitisa, bio on bakterijski ili nebakterijski, najbolji saveznik je upravo beba. Često se može čuti da nije dobro da beba doji ako imate temperaturu, ako uzimate antibiotike, odnosno da zbog toga mlijeko nije dobro. Sve su to neistine.

Baš vam beba sisanjem može olakšati probleme jer će izvući višak mlijeka i smanjiti nabreknutost, a mlijeko je jednako vrijedno i hranjivo kao i prije. U toj fazi, iako će vam vjerojatno biti i neugodno zbog prisutne boli, beba treba dojiti i češće nego inače.

Prije podoja možete si olakšati neugodu toplim ili hladnim oblozima (nekim dojiljama olakšanje donosi topli, a nekima hladni oblog i tu nema pravila). Ako je potrebno uzimati antibiotik, liječnik će vam pripisati neki koji se smije uzimati za vrijeme dojenja pa ni to nije argument da prestanete dojiti.



Imajte na umu da je puno veća šteta ako dijete ne dobiva vaše mlijeko s vrijednim antitijelima odnosno ako prestanete dojiti i to neka vam bude motiv da nastavite iako je sasvim razumljivo da vam je dojenje u ovom trenutku vrlo bolno i neugodno.

No mastitis će proći, a ako sada prestanete (a lijepo vam je na početku krenulo), dojenje ćete kasnije teško ili nikako ponovno uspostaviti.

Koliko traje

Blagi oblik mastitisa prolazi brzo, ponekad i kroz 24 sata. Pritom se bol i oteklina smanji, no nekoliko se dana može zadržati crvenilo dojke.

Bakterijski mastitis prolazi uzimanjem antibiotika (koji je važno popiti do kraja).

No ponekad se mastitis može i ponoviti. Zašto? Zato što su neke dojilje jednostavno sklonije stvaranju prevelikih zaliha mlijeka.

Postoji više razloga zbog kojih dolazi do toga.

1. Zato što neke dojilje “kao pomoć” uvedu adaptirano mlijeko i dijete ne stigne posisati majčino mlijeko.

2. Zato što neke bebe “slabo” sisaju.

3. Zato što je nekim dojiljama to osjetljivo područje pa je prohodnost mlijeka slabija.

4. Zato što je dojilja pod stresom i oslabljena imuniteta…

Mnoštvo je razloga, no važno je imati na umu da je beba najveći pomagač u olakšavanju problema i da treba biti ustrajan u nastavljanju dojenja, za dobrobit i majke i bebe.