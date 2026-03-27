Gorivo u RS-u jeftinije za 10 feninga

Premijer Republike Srpske Savo Minić najavio je da se Vlada RS-a u potpunosti odrekla akciza na gorivo, što će omogućiti građanima da svaku litru sipaju jeftinije za 10 feninga.

Minić je pojasnio da će sistem funkcionisati slično kao kod podjele regresiranog goriva, pri čemu će građani morati koristiti ličnu kartu izdate u RS-u, dok vozila sa stranim tablicama neće moći ostvariti popust. Praćenje situacije trajat će naredni mjesec kako bi se spriječile zloupotrebe.

Građani će, prema planu, odmah na pumpi dobiti umanjen račun, dok će Vlada RS-a naknadno nadoknaditi iznos pumpama. Minić je dodao da se očekuje brza implementacija ovog modela.

Ministrica finansija Zora Vidović najavila je i povećanje plata budžetskim korisnicima od 1. aprila, za pet posto, što će za devet mjeseci zahtijevati 68 miliona KM.