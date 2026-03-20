Poslodavci RS-a i FBiH upozoravaju Vijeće ministara: Institucije odgovorne za krizu, riješite probleme

Unija poslodavaca Republike Srpske i Udruženje poslodavaca Federacije BiH upozorili su Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da izostanak konkretnih mjera za rješavanje problema profesionalnih vozača može imati ozbiljne posljedice po privredu.

Blokade sve izvjesnije

U zajedničkom saopćenju navodi se da, uprkos pojačanim aktivnostima institucija u proteklim danima, rješenje za boravak vozača iz Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i dalje nije ponuđeno, zbog čega je sve izvjesnije da će najavljene blokade prijevoznika biti realizovane.

Ističu da trenutna ograničenja već uzrokuju kašnjenja u isporukama, finansijske gubitke i narušavanje poslovnih procesa, čime se dovodi u pitanje stabilnost kompanija i pouzdanost na inostranim tržištima.

Privreda pred velikim izazovom

Poslodavci naglašavaju da nadležne institucije godinama nisu adekvatno reagovale, te traže hitan dogovor sa Hrvatskom kako bi se omogućio nesmetan protok robe preko granice u oba smjera.

Također zahtijevaju organizovanje zajedničkog sastanka predstavnika državnog i entitetskih nivoa vlasti sa poslodavcima i prijevoznicima, na kojem bi se ponudila konkretna rješenja ili uvele vanredne mjere za zaštitu privrede, uključujući mogućnost odgode plaćanja kredita i izbjegavanje penala zbog neisporučene robe.

Rastu pritisci na vlasti

Upozoravaju da bi, u slučaju izostanka reakcije, i poslodavci čije poslovanje bude ugroženo mogli izaći na ulice zajedno sa radnicima.

- Ako se jednima toleriše blokada granica, onda isto pravo imaju i drugi čiji je rad ugrožen. Krivci nisu na granicama, nego u institucijama - poručili su.

Traži se hitno rješenje

Dodaju i da bi nove blokade mogle izazvati šire poremećaje, ne samo u ekonomiji već i u funkcionisanju sistema u cjelini, te podsjećaju da su institucije dužne osigurati slobodan protok ljudi i robe, u suprotnom otvarajući prostor za tužbe i finansijsku odgovornost zbog nastale štete.

Na kraju su istakli spremnost da učestvuju u pronalasku rješenja koja bi osigurala stabilnost i kontinuitet poslovanja u BiH.