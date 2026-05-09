Velika najava Igora Crnatka: Program "Evropska Srpska 2030" u junu ove godine

Program PDP Republike Srpske biće predstavljen u junu i zvaće se "Evropska Srpska 2030".

Igor Crnadak je na društvenim mrežama objavio to ističući "da je 9. maj važan dan za Republiku Srpsku i srpski narod, jer se tada obilježava velika pobjeda nad fašizmom i nacizmom u Drugom svjetskom ratu, u kojoj je srpski narod imao veliku ulogu i za koju je podnio veliku žrtvu".

- Dan pobjede je zasluženo proglašen praznikom u Republici Srpskoj, jer na taj simboličan način pokazujemo da velika historijska dostignuća ne zaboravljamo, a da za buduće generacije projektujemo civilizovanu i demokratsku budućnost - istakao je Crnadak.

Danas se, takođe, dodao je on, obilježava i Dan Evrope, posvećen jačanju i ukrupnjavanju evropskog kontinenta, na bazi zajedničkog tržišta, jednakosti i što bržeg razvoja.

- Tim povodom, prisustvovaću večeras prijemu ambasadora Evropske Unije u BiH Luiđija Soreke (Luigija Sorece), koji će biti upriličen u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banjaluci. Partija demokratskog progresa Republike Srpske će u junu predstaviti svoj program pod nazivom „Evropska Srpska 2030" u kojem će biti navedene mnoge konkretne mjere za koje smatramo da su nam hitno potrebne, ne da bismo ispunili briselske kriterijume, nego da bismo unaprijedili živote građana u Republici Srpskoj i BiH - poručio je Crnadak.