U Velikom parku sutra se otvara Zima na Ilidži

U ilidžanskom Velikom parku sutra u 17:30 sati bit će otvorena Zima na Ilidži, u kojoj će moći uživati svi stanovnici ali i posjetioci Ilidže.

U prethodne četiri zime Općina Ilidža, u saradnji s Javnim preduzećem Ilidža, uspješno je organizovala zimske sadržaje u jednom od najljepših parkova u Bosni i Hercegovini.

- I ove godine želimo građanima i posjetiocima omogućiti ugodne zimske trenutke u Velikom parku. Ilidža je prepoznata kao jedna od vodećih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini, što potvrđuju i kontinuirani pozitivni turistički pokazatelji - istakao je načelnik Općine Ilidža, Nermin Muzur.

Pozivamo sve građane i goste da dođu i uživaju u Zimi na Ilidži, poručuju iz Općine.