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U 17:30 SATI

U Velikom parku sutra se otvara Zima na Ilidži

Pozivamo sve građane i goste da dođu i uživaju u Zimi na Ilidži, poručuju iz Općine

Zima na Ilidži - Avaz
Dnevni avaz
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Dnevni avaz
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A. O.

18.12.2025

U ilidžanskom Velikom parku sutra u 17:30 sati bit će otvorena Zima na Ilidži, u kojoj će moći uživati svi stanovnici ali i posjetioci Ilidže.

U prethodne četiri zime Općina Ilidža, u saradnji s Javnim preduzećem Ilidža, uspješno je organizovala zimske sadržaje u jednom od najljepših parkova u Bosni i Hercegovini.

- I ove godine želimo građanima i posjetiocima omogućiti ugodne zimske trenutke u Velikom parku. Ilidža je prepoznata kao jedna od vodećih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini, što potvrđuju i kontinuirani pozitivni turistički pokazatelji - istakao je načelnik Općine Ilidža, Nermin Muzur.

Pozivamo sve građane i goste da dođu i uživaju u Zimi na Ilidži, poručuju iz Općine. 

# ILIDŽA
# SARAJEVO
# ZIMA
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