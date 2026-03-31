Cijena benzina u Sarajevu dostigla čak tri marke

Cijene goriva u Sarajevu nastavljaju rasti, a na pojedinim benzinskim pumpama litar benzina jutros je dostigao čak 3 KM. Očekuje se da bi poskupljenje uskoro moglo zahvatiti i ostale pumpe.

Trenutno se cijene benzina 95 kreću između 2,55 i 3 KM, dok dizel košta od 3,35 do 3,60 KM po litru.

Glavni razlog rasta cijena je povećanje globalnih cijena nafte usljed geopolitičkih tenzija, posebno nakon sukoba na relaciji SAD–Izrael–Iran. Cijena Brent nafte, koja je referentna za evropsko tržište, dostigla je oko 107 dolara po barelu.

Dodatnu neizvjesnost na tržištu stvara situacija u ključnim pomorskim rutama za transport nafte. Iako se dio isporuka trenutno preusmjerava alternativnim pravcima, eventualno zatvaranje važnih prolaza moglo bi dodatno pogoršati snabdijevanje i izazvati novi rast cijena.