U centru Sarajeva mjesecima plave radnje, nadležni se prave ludi

U samom srcu Sarajeva, u ulici Mula Mustafe Bašeskije, nekoliko poslovnih prostora već mjesecima bukvalno pliva u fekalijama – dok nadležne institucije, kako tvrde ogorčeni vlasnici obrta, uporno okreću glavu.

- Od 5. januara meni radnju konstantno plavi kanalizacija. Zvala sam općinu, centralnu inspekciju, Sarajevostan – apsolutno niko neće da dođe. Svi se ograđuju: ili nisu nadležni, ili nemaju sredstava, ili jednostavno ne reagiraju – kaže Amela Muminović, vlasnica obrta „Dekorater Muminović“.

Dodaje da je situacija došla do tačke pucanja.

- Ja bukvalno gazim kroz vodu, kroz fekalije. Da prostite – kroz gov*a. Ne može se raditi, ne može se živjeti. Dva puta sam zvala privatne firme, ali to su samo privremena rješenja. Uzrok problema je u podrumu zgrade – ističe Muminović.

Urušena cijev

Prema informacijama koje su dobili od nadležnih službi, ključ problema je kanalizaciona cijev u podrumu koja se, kako tvrde, urušila još prošle godine.

- Sada zbog toga dolazi do plavljenja. Prvo je počelo kod komšija koji imaju magacin, ali su oni taj prostor zabetonirali, uključujući i WC. Njima sada voda izlazi samo povremeno. Međutim, kako su oni to zatvorili, problem se prelio kod mene, zatim kod drugih komšija i dalje se širi. Samo čekamo lančanu reakciju – upozorava Muminović.

Da problem nije izolovan potvrđuje i komšija Sead Babić, vlasnik obrta „Best Style“.

- Jedan lokal je već danima poplavljen, a problem se sada širi i na druge. Ja sam odmah pored i već osjećam posljedice. Kanalizacija izlazi i na ulicu, jer nema gdje drugo. Postoji ozbiljan rizik od zaraznih bolesti – kaže Babić.

Dodaje da su se obraćali svima, ali bez rezultata.

- Na računu Sarajevostana, kako nam kažu, nema novca i oni odbijaju izaći na teren. Inspekcija nas upućuje na njih. Svi međusobno prebacuju odgovornost, a mi ostajemo u ovom haosu – naglašava Babić.

Problem, kako tvrde sagovornici, nije nov, ali je posljednjih mjeseci eskalirao.

- Imamo probleme već tri-četiri godine, ali ovo što se dešava od januara je katastrofa. Čak sam bila primorana zatvoriti radnju već 6. januara zbog poplave. Predala sam i zvanični zahtjev Općini Stari Grad da se riješi problem, ali ništa se nije desilo – kaže Muminović.

Poseban problem, dodaje, predstavlja i činjenica da se ključna osoba iz sistema ne može dobiti.

- Ona je nedostupna – čas kažu da je u inostranstvu, čas da se ne javlja. Sarajevostan bez nje ništa ne poduzima. Kada se i napravi nalog, kažu da nema novca. Mi više ne znamo kome da se obratimo – poručuje Muminović.

„Ne znamo više kako da radimo“

Na kraju, poruka vlasnika obrta je jasna – ovo više nije samo komunalni problem, već pitanje opstanka.

- Ne znamo više šta da radimo. Ne možemo normalno raditi, ne možemo zaraditi za hljeb. A svi nadležni samo šute i prebacuju odgovornost jedni na druge – zaključuje Muminović.