Fotografije djece na društvenim mrežama: Koje opasnosti objavljivanje nosi sa sobom?

Društvene mreže donose mnogo prednosti, ali činjenica je da ne treba baš svaku iskoristiti. Većina roditelja voli objaviti slike svoje slatke dječice, ali jeste li se ikad zapitali koliko dobra to nosi?

Dobro razmislite

U vrijeme početka školske godine kada ispraćamo naše prvačiće prvi dan u školu ili djecu koju vodimo u vrtić, želimo ovjekovječiti taj trenutak koji se više u životu ne ponavlja. No, ponekad se treba pripaziti da ne pretjeramo.

Naime, djeca zaslužuju ostati anonimna u svijetu društvenih mreža bez obzira na činjenicu da roditelji željele dijeliti emotivne informacije i fotografije.

Fotografije djece ipak ljubomorno čuvajte za sebe i nemojte objavljivati baš sve situacije u kojima se dijete zatekne. Možda će pokoja fotografija djeteta na rođendanu, u posjetu rodbini ili u nekoj sportskoj akciji biti roditelju na pohvalu no razmislite prije objave jer bi pojedine fotografije mogle dijete dovesti u neugodnu situaciju, čak godinama nakon objave.

Nepromišljene objave

Iako živimo u svijetu u kojemu je sasvim normalno objavljivati fotografije na raznim društvenim mrežama ipak bi neke situacije trebale ostati privatne. Posebno izbjegavajte objavu fotografija djece u situacijama kada su obnažena, naprimjer dok se kupaju ili uživaju u brčkanju u bazenu ili na plaži, dok sjede na kahlici, kada su ljuti i nervozni.

Provedena istraživanja dječjih fotografija na stranicama s dječjom pornografijom pokazalo je kako je velika većina fotografija prvo bila objavljena na socijalnim mrežama.

Roditelji sami odlučuju o fotografijama svoje djece koje objavljuju, međutim nemojte pretpostaviti da će neka grupna fotografija djece s proslave rođendana ili nekog drugog okupljanja biti slobodna za objavu. Prije objave zatražite odobrenje roditelja čija se djeca također nalaze na fotografiji.

Dok je dijete malo roditelji su ti koji odlučuju. Stručnjaci savjetuju kako je minimalna dob u kojoj dijete možemo tražiti pristanak za objavu fotografija oko 8 godina. Tako će polako početi postajati svjesni svoje privatnosti.

Do adolescentskih godina roditelji trebaju poučiti dijete do kojih granica smije ići s dijeljenjem slika na društvenim mrežama te bi, barem u početku, trebali nadgledati djetetove aktivnosti i ukazivati na opasnosti i nepovoljne situacije u kojima se dijete nepromišljenom objavom može naći, piše Wish mama.