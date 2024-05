Hit video na TikToku koji prikazuje dva buldoga koji izvode ludorije na skateboardu oduševio je gledatelje. Kako tvrdi njihov vlasnik Milo i George ga svako jutro "mole" da ih izvede u park kako bi se vozili na skateboardu.

- Totalno polude. I dalje ne mogu vjerovati u što gledam. Fascinantno mi je sve to jer ja zapravo ne znam skejtati, no oni su kao profesionalci. Oni ne žele ići u šetnju. Oni žele uskočiti u auto i voziti se do parka - kaže vlasnik.