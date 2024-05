Žena se požalila na svoju prijateljicu: Želi vezu s mojim suprugom s kojim sam ja u braku 20 godina

Gotovo svako smatra da je hodanje s bivšim mužem prijateljice neprimjereno. No. jedna žena je to doživjela iz prve ruke i opisala je nelagodnu situaciju u kojoj je saznala da se njena manje bliska prijateljica počela viđati s njenim bivšim mužem nakon nedavnog prekida, piše Mirror.

- Odlučili smo se razvesti nakon dvadeset godina braka, ali tek smo donijeli tu odluku, a pravni proces još nije ni započeo. Još uvijek živimo zajedno u istom domu s naših dvoje djece. Tek sam počela razmišljati o selidbi kad me ta vijest pogodila kao munja iz vedra neba - ispričala je žena.



Djeca pohađala istu školu

Tvrdi da je njen suprug prije nekoliko mjeseci počeo viđati tu njezinu poznanicu, dodajući da su u početku samo šetali zajedno, no da se to brzo se pretvorilo u vrlo učestala viđanja.

- Otkrila sam da je dala naslutiti da želi romantičnu vezu s njim i da je bila kod nas kad mene nije bilo - nastavila je.

Žena je objasnila da prijateljica koja je izrazila želju za romantičnom vezom s njenim bivšim suprugom nije bila bliska prijateljica, već poznata osoba koju poznaje nekoliko godina i koja ima djecu koja su pohađala istu školu kao i njihova.

Zatražila razvod braka

- Sve ovo me izuzetno uznemiruje. Razmišljanje o tome da je neko drugi u moj kući, posebno žena koja me poznaje, bilo je šokantno s obzirom na to da smo tek na početku procesa razvoda, a ja se još nisam u potpunosti ni iselila, već sam i dalje u kući. Važno mi je da moj muž nastavi dalje i pronađe sreću, ali ovo je jednostavno čudno - kaže ona.

Dodala je i kako smatra da sva njena tjeskoba proizlazi iz činjenice da je ta žena trebala biti više njena prijateljica nego njegova.

- "Osjećam se neugodno i pomalo mi je nelagodno pomisliti da je ona možda smatrala da je "u redu" provoditi toliko vremena s njim, a možda nije ni znala za naš razvod - zaključuje.

