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Putovanje po snijegu i ledu: Savjeti za sigurnost

Ključni savjeti koji će vam pomoći da sve prođe ugodno

Zimsko putovanje. Unsplash

A. P.

9.1.2026

Zimsko putovanje može biti čarobno, ali i zahtjevno ako niste dobro pripremljeni. 

Zbog toga donosimo nekoliko ključnih savjeta koji će vam pomoći da putovanje prođe sigurno i ugodno. 

Vremenski uvjeti

Prije polaska informirajte se o snijegu, ledu i mogućim zastojima. Ako putujete automobilom, planirajte rutu i imajte alternativne pravce.

Ne zaboravite strugalicu za led i dodatnu toplu deku.

Adekvatno odijevanje

Obucite slojevito – jakna, džemper, termos odjeća i vodootporna obuća. Ne zaboravite rukavice, kapu i šal, jer su ruke i glava posebno osjetljivi na hladnoću.

Hrana i piće

Ponijeti vodu, termos s toplim napitkom i lagane grickalice može spasiti situaciju ako naiđete na zastoje ili dužu vožnju.

U automobilu je preporučljivo imati prvu pomoć, lampe, baterijske svjetiljke i osnovne alate. Ako putujete pješice ili na planinu, obavezno imajte kartu, kompas ili GPS uređaj.

Uz dobru pripremu, zimsko putovanje može biti užitak – uživajte u snijegu i sigurnom dolasku do destinacije. 

# SNIJEG
# PUTOVANJA
# ZIMA
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