London prvi put ukrašen za ramazan

Ulica Koventri, jedna od najprometnijih u Londonu, prvi put je ukrašena povodom ramazana, svetog mjeseca muslimana, s instalacijom od 30.000 lampica, javlja Anadolija.



Ulica se nalazi u blizini čuvenog Lajkester Skvera u centru britanske prijestonice.

"Sretan ramazan" ispisano je svjetlima na ulici, koja je jedna od važnih turističkih atrakcija grada.

Koncept rasvjete pripremila je neprofitna organizacija "Ramadan Lights UK", koja ima za cilj širenje svijesti o mjesecu ramazanu.

Osim građana Londona, veliko interesiranje za rasvjetu na ulici pokazali su i strani turisti.

Svjetla osvjetljavaju ulicu od 17 do jedan sat poslije ponoći po lokalnom vremenu, i to do 23. aprila.