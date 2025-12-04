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Puding keksići

Pecite na 180 stepeni desetak minuta

Puding keksići. Nezavisne novine

A. O.

4.12.2025

Puding keksići su naš današnji prijedlog.

Sastojci:

250 g brašna

100 g praška za puding od vanilije

100 g šećera u prahu

prstohvat soli

250 g maslaca

nekoliko kašika mlijeka.

Priprema:

Pomiješajte brašno, puding, šećer i so. Dodajte maslac narezan na tanke listiće pa rukama razmrvite tijesto, treba da dobijete nešto nalik krušnim mrvicama. Potom dodajte kašiku ili kašiku i po mlijeka, onoliko koliko vam je dovoljno da se tijesto može oblikovati u kuglu.

Ostavite tijesto pola sata u frižideru pa ga razvaljajte na pobrašnjenoj podlozi i izrezujte u željene oblike.

Pecite na 180 stepeni desetak minuta.

# KEKS
# PUDING
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