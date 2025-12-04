Puding keksići su naš današnji prijedlog.
Sastojci:
250 g brašna
100 g praška za puding od vanilije
100 g šećera u prahu
prstohvat soli
250 g maslaca
nekoliko kašika mlijeka.
Priprema:
Pomiješajte brašno, puding, šećer i so. Dodajte maslac narezan na tanke listiće pa rukama razmrvite tijesto, treba da dobijete nešto nalik krušnim mrvicama. Potom dodajte kašiku ili kašiku i po mlijeka, onoliko koliko vam je dovoljno da se tijesto može oblikovati u kuglu.
Ostavite tijesto pola sata u frižideru pa ga razvaljajte na pobrašnjenoj podlozi i izrezujte u željene oblike.
Pecite na 180 stepeni desetak minuta.