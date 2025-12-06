Ako nemate ideju šta biste danas skuhali za ručak, donosimo vam odličan recept - paprike punjene tunjevinom.

Sastojci:

5 paprika roga

4 konzerve tunjevine

struk praziluka

5 kašika ovsenih pahuljica

4 kašike ajvara

3 kašike pečenog susama

so, biber

Priprema:

Paprike operite, osušite i stavite ih u vatrostalnu posudu obloženu pek-papirom. Posudu poklopite i paprike pecite u rerni zagrijanoj na 200 stepeni oko 15 minuta, samo da blago omekšaju. Izvadite ih iz rerne i ostaviti da se ohlade. Praziluk isjeckajte i prodinstajte na malo maslinovog ulja. Ovsene pahuljice sameljite.

Susam ispecite na suhoj tavi, da blago požuti. U činiju stavite tunjevinu i viljuškom je usitnite. Dodajte joj sve ostale sastojke: prodinstani praziluk, samljevene ovsene pahuljice, pečeni susam, ajvar, so i biber, te sve dobro izmiješajte. Paprikama odsijecite peteljke i odstranite sjemenke, te ih punite pripremljenom smjesom od tunjevine. Potrebno je da se nadjev dobro potisne kako bi paprika bila "nabijena".

Napunjene paprike ostaviti u frižider na nekoliko sati kako bi se dobro rashladile.